atresplayer llança els cartells de 'Drag Race Espanya', que ja té data d'estrena
'Drag Race España' arrenca a atresplayer el proper 7 de setembre amb el seu 'Meet the Queens'
El compte enrere per a l’estrena de la cinquena edició de 'Drag Race España' a atresplayer ja ha començat. El programa presentarà la seva nova promoció de reines el proper 7 de setembre a les 20.00h amb l’estrena del tradicional "Meet the queens".
Però abans, atresplayer presenta els cartells oficials del programa amb Supremme de Luxe, presentadora del format un any més, i Javier Calvo, Javier Ambrossi i Ana Locking, membres del jurat. Ells estaran junts de nou al talent show que estrenarà la seva nova temporada a atresplayer el proper mes de setembre.
El taller de 'Drag Race España' tornarà a obrir les seves portes. Un nou elenc prendrà el relleu de les quatre anteriors generacions de reines que ja triomfen sobre els escenaris d’Espanya i del món. Elles hauran de demostrar que són les millors i per això superaran tot tipus de proves per evitar ser eliminades i així poder obrir-se pas entre les seves companyes fins a la Gran Final.
Ho faran en una temporada de 'Drag Race España' que arriba amb moltes sorpreses, girs inesperats en la seva mecànica i grans novetats. Una de les més importants és la quantitat del premi de la guanyadora i és que aquest passarà dels 30.000 euros que tenien les anteriors edicions a 50.000 euros.
En aquesta cinquena edició que atresplayer estrenarà el proper mes de setembre, 'Drag Race España' busca la millor superestrella drag espanyola a través d’una cursa de desafiaments. En cada programa, les concursants hauran de superar les diferents proves proposades per l’equip per no ser eliminades i aconseguir així coronar-se com la guanyadora.
Les reines s’enfronten a sessions de fotos, balls, reptes artístics o actuacions musicals per demostrar que són les millors en el seu camp. Cada setmana hi haurà mini reptes i maxi reptes que posaran a prova totes les seves capacitats. El final de cada capítol sempre consisteix en una gran passarel·la en què les participants mostren els seus millors ‘looks’ segons la categoria setmanal.
