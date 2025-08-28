TVE pone fecha de estreno a Pepa Bueno y a sus nuevos Telediarios

Los Telediarios de TVE ya tienen fecha de estreno para su nueva etapa, que implicará la incorporación de Pepa Bueno. Un informativo que Pepa Bueno ya editó y presentó entre los años 2009 y 2012, trabajo por el que obtuvo el Premio al Mejor Telediario del Mundo en los Media Tenor Global TV Awards. Será el próximo lunes 1 de septiembre cuando arranque la temporada y la incorporación de la periodista.

Recordamos que fue la propia Pepa Bueno quien confirmó la fecha de estreno a Jesús Cintora en 'Malas Lenguas'. "Llevamos un día de preparativos, de pruebas en el plató de trabajo, en el equipo de edición. Son días intensos", comentó sobre su regreso a RTVE.

"Hoy comentaba que estoy deseando empezar para descansar, porque luego ya será hacer un Telediario que todos sabemos hacer, pero estos días son días de preparativos muy intensos y para mí de mucha emoción. Es el reencuentro con los compañeros y el reencuentro con una dinámica de trabajo que me encanta y que me apasiona, la información audiovisual, y que hacía muchos años que no hacía", añadía.

| RTVE

Además, también lanzó una reflexión: "El periodismo siempre ha sido importante, pero ahora más importante que nunca. En este momento en el que hay tanta gente empeñada en que creamos que existen realidades paralelas, pues no, la realidad existe, y de nosotros se pide una aproximación honesta a esa realidad. Para eso hacen su trabajo los periodistas de los servicios informativos de TVE, que ellos son los que fabrican la materia prima con la que luego yo me sentaré a contar el relato del día".

De este modo, el lunes 1 de septiembre arrancará la nueva temporada de los Telediarios de TVE. Este día también se incorporará Lorena Baeza al matinal junto a Álex Barreiro. Por su parte, Alejandra Herranz continuará al frente del Telediario 1, aunque ya ha retomado su trabajo tras las vacaciones. Finalmente, el sábado 6 de septiembre será el turno del estreno del Telediario Fin de Semana de la mano de Marc Sala y Lourdes Maldonado.