Antena 3 sorprende y pone fecha de estreno a 'Juego de pelotas' el día menos pensado

Antena 3 pone fecha de estreno a su primera apuesta para el nuevo curso televisivo: 'Juego de pelotas'. Se trata de un nuevo concurso para prime time, adaptación de un exitoso formato holandés, que llega a España presentado por Juanra Bonet. De forma inesperada, Antena 3 vuelve a apostar por el miércoles para los concursos y el próximo 3 de septiembre será el estreno de 'Juego de pelotas'.

'Juego de pelotas' enfrenta cerebros contra bolas combinando un programa de preguntas de alto riesgo con una competencia física a gran escala. Cada episodio presenta a dos grupos que compiten por un premio en metálico en una "batalla de pelotas".

Cabe destacar que en 'Juego de pelotas' habrá concursantes anónimos, pero también famosos. En las promos hemos podido ver a Melody, Angy Fernández, El Monaguillo, Blas Cantó, Susi Caramelo, Agustín Jiménez y David Fernández.

| Atresmedia

Parados en una plataforma alta sobre una piscina, todos deben trabajar juntos mientras se enfrentan a un cuestionario de opción múltiple. Cada respuesta se asigna a un lugar con una bola gigante colocada detrás de ella. Si se elige la respuesta correcta, la pelota rueda hacia abajo y se detiene justo antes de chocar con el jugador.

Si hay una respuesta incorrecta, la enorme bola los arroja sin piedad a la piscina de abajo. Cuantos más jugadores pierde cada equipo, más difíciles se vuelven las preguntas. Sin embargo, cuanto más duran, más dinero acumulan, hasta que un equipo llega a la ronda final para jugar por el gran premio.

Este formato original de Talpa Studios adquirido por Atresmedia TV. La grabación con Juanra Bonet tuvo lugar en el hub de Talpa Studios en los Países Bajos y está producido en colaboración con Warner Bros. ITVP España. Tras su estreno en Holanda, donde ya ha contado con dos temporadas, el formato 'The Quiz with Balls' ha dado incluso el salto al otro lado del charco. El concurso se ha adaptado también en Estados Unidos en FOX con una gran acogida por parte del público.