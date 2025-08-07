El claro mensaje de Sofía Suescun en pleno conflicto con Cristian y Mate Galdeano

Un año después de la ruptura familiar que sacudió a los Suescun, las heridas siguen abiertas. El conflicto estalló el 4 de agosto de 2024, cuando Sofía Suescun decidió que Maite Galdeano debía abandonar la casa en la que vivían juntas. Desde entonces, la joven comenzó a convivir con su pareja, Kiko Jiménez, en la vivienda contigua.

Lo que comenzó como una decisión personal ha acabado dividiendo por completo a la familia. Inicialmente, Cristian Suescun apoyó a su hermana en esta nueva etapa, pero en las últimas semanas ha dado un giro drástico a su postura. En una entrevista para 'Tardear', el joven rompió su silencio y no dudó en cargar con dureza contra el entorno de su hermana.

"Tiene cero personalidad", dijo sobre Sofía Suescun, arremetiendo directamente contra Kiko Jiménez, a quien definió como "un jeta, un caradura y un tío muy perverso". Además, Cristian reveló que, tras más de seis meses sin contacto con Maite Galdeano, decidió llamarla para interesarse por su estado. Desde entonces, madre e hijo han retomado la comunicación, mientras él se distancia cada vez más de Sofía Suescun y Kiko Jiménez.

| Mediaset

En su intervención, también acusó a su cuñado de haber "estafado" a Gloria Camila. Explicó que "me lo han dicho, que lo único que quiere en su vida es vivir de las mujeres", insinuando que el historial sentimental de Kiko Jiménez responde a una estrategia para mantenerse en televisión.

En medio de esta tormenta mediática, la reacción de Sofía Suescun no se hizo esperar, aunque evitó responder directamente a las acusaciones. La influencer reapareció en Instagram, donde tenía pendiente una colaboración promocional. Aprovechó la ocasión para dirigirse brevemente a sus seguidores antes de publicar el contenido:

"Chicos, muchas gracias por los mensajes tan bonitos y tan llenos de cariño que me estáis enviando durante estos días y, sobre todo, por esa comprensión que siento por vuestra parte".

Sofía Suescun confesó que necesita desconectar, y tiene claro cuál será su próximo paso: "irse de vacaciones" para "reconectar y volver con las pilas cargadas". Y aunque no reveló el destino, dejó caer que lo compartirá pronto: "Ya os contaré adonde nos vamos".