Maite Galdeano reaparece y critica con dureza a Kiko Jiménez desde 'Tardear'

El aniversario de la polémica separación entre Sofía Suescun y Maite Galdeano ha vuelto a poner en el foco de la actualidad a la familia. Los conflictos, además, se han reavivado después de que Cristian Suescun haya decidido romper la relación con su hermana. Además, en 'Tardear', Maite Galdeano lanzó un contundente mensaje contra Kiko Jiménez, pareja de su hija Sofía Suescun, al que acusan como el culpable de la separación familiar.

La situación se complicó tras la reciente reconciliación entre Cristian Suescun y Maite Galdeano, hecho que habría profundizado la brecha entre los hermanos. El distanciamiento se hizo aún más visible cuando Sofía Suescun no se habría comunicado con Cristian Suescun tras su ingreso hospitalario. Un gesto que ha puesto de manifiesto las malas relaciones internas.

En medio de esta batalla familiar, Carmina, madre de Kiko Jiménez, decidió intervenir públicamente defendiendo a su hijo y a Sofía. "Amo a mi nuera porque es el amor de mi hijo y mi hijo es el amor de mi vida. Y no solo es mi nuera, también es mi hija", escribió en sus redes sociales.

| Telecinco

Estas palabras fueron rápidamente interpretadas como una provocación dirigida a Maite Galdeano, que no tardó en responder en 'Tardear'. Sobre Carmina, dijo: "¿Quién es ella para dar ejemplo? Lo ha criado un abuelo[a Kiko], porque la madre sentía que no podía. Que Dios la ampare"

Sin embargo, fue su reproche a Kiko Jiménez lo que generó mayor impacto: "Es lo único que esta persona sabe hacer desde que nació: mentir y destrozar familias". "¡Ya vale! ¿Tú qué clase de padre tienes? Habla de tu padre. No te tengo ningún miedo. Yo me he apartado, chaval, ¿qué más quieres? ¡Mentiroso!", gritó Maite Galdeano desde 'Tardear'.

En un último intento por llegar a Sofía Suescun, apeló a su conciencia: "Que abra los ojos, que lo ve todo el mundo, menos ella". "El bolso que llevas colgando es el que te hace pensar de otra manera, es el que te ha hecho tirar a tu madre de casa. No puedo seguir más callada, quiero hablar, yo quiero a mis hijos, que te has encargado tú de separarnos, ¡malo!", añadía Maite Galdeano.