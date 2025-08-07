Telecinco toma una importante decisión sobre la continuidad de 'Agárrate al sillón'

La semana pasada, Telecinco sorprendió al público con una "semana especial" dedicada a 'Agárrate al sillón', su nuevo concurso diario presentado por Eugeni Alemany. La cadena lanzó mensajes que ponían en duda la continuidad de Rafa Castaño como super campeón, generando gran expectación entre los espectadores.

De hecho, el viernes pasado, Rafa Castaño vivió una de sus jornadas más complicadas al verse claramente superado por su rival. En un giro inesperado, el sevillano decidió comprarle el sillón a Jordi, ofreciéndole 25.000 euros de su bote sumado al dinero que había ganado. La propuesta fue aceptada por el joven concursante, lo que añadió un giro a la competición que los espectadores no esperaban.

Aprovechando el interés generado, Telecinco programó un programa especial el domingo, donde 'Agárrate al sillón' consiguió brillar. La emisión alcanzó un récord histórico, marcando un 10,3% de cuota y 744.000 espectadores. Un resultado con el que 'Agárrate al sillón' consiguió liderar su franja y que ha impulsado a la cadena a mantener esta apuesta.

| Mediaset

Debido al buen rendimiento del concurso en la tarde dominical, Telecinco ha decidido continuar con esta estrategia. La cadena ya ha anunciado que este próximo domingo volverá a emitir una nueva entrega del programa. Por lo tanto, por segunda semana consecutiva, 'Fiesta' tendrá una hora de emisión menos y acabará a las 20h.

Con esta medida, Telecinco busca ampliar la audiencia del concurso y consolidar su éxito, replicando el modelo que ya funcionó con 'Reacción en cadena'. El concurso de Ion Aramendi, con los Mozos de Arousa como concursantes, también logró crecer al emitirse durante los fines de semana. Así, el canal apuesta por potenciar 'Agárrate al sillón' y convertirlo en uno de sus pilares en la programación diaria.

Así es la mecánica de 'Agárrate al sillón'

En cada entrega de 'Agárrate al sillón', un grupo de concursantes se enfrentan en varias rondas a una serie de preguntas. Los aciertos son premiados con diferentes puntos en juego en función de su nivel de dificultad. El mejor de todos ellos, el que más puntos haya acumulado hasta ese momento, se enfrentará en la fase final al Campeón.

Este disfrutará de una serie de ventajas para defender su privilegiada posición: elegir las preguntas a las que se enfrentarán los participantes que aspiran a retarlo, seleccionar quién de ellos queda eliminado en caso de empate a puntos y en la ronda final elegir el tema que responderán tanto él como su adversario, entre otras. En la ronda decisiva, además de la continuidad como Campeón, estará en juego un premio en metálico.