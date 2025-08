¿Cuántos capítulos tiene 'Asesina a sueldo', nueva serie de Telecinco para el martes?

Tras el final de 'El Gran Show' de Dani Martínez,Telecinco apuesta por la ficción ajena para la noche del martes con 'Asesina a Sueldo' a partir del 5 de agosto. La ficción cuenta como eje con la relación entre Edward y su madre Julie, que nunca ha sido convencional: son una familia disfuncional, cuyas vidas han estado marcadas por el secretismo. Una reunión familiar llevará a madre e hijo a poner a prueba su relación, cuando el peligroso pasado de ella como asesina amenace sus vidas.

Tras encarnar durante siete temporadas al doctor Shaun Murphy en 'The Good Doctor', el reconocido actor Freddie Highmore ('Way down') vuelve a Telecinco. Coprotagoniza junto a la aclamada intérprete británica Keeley Hawes (nominada en tres ocasiones a los Premios BAFTA) esta vertiginosa serie de intriga y acción. Reúne en su elenco a Gina Gershon (‘Showgirls’), Gerald Kyd (‘Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida’), Shalom Brune-Franklin (‘Mi reno de peluche’), Devon Terrell (‘Maldita’) y Alan Dale (‘Dinastía’), entre otros actores.

De este modo, 'Asesina a sueldo' cuenta con una única temporada de seis capítulos, que se estrenó internacionalmente en Prime Video el 25 de julio. Se trata de un emocionante thriller con inesperados giros de guion. Explora la compleja relación entre madre e hijo, mientras ambos tratan de escapar de múltiples amenazas.

| Mediaset

Así es la trama de 'Asesina a sueldo'

Recluida en una aislada isla griega, Julie, una asesina retirada, se prepara para el difícil reencuentro con su hijo Edward. Él llega de Inglaterra decidido a plantear a su madre una batería de preguntas sobre la identidad de su padre. Sin embargo, cuando parece que ha encontrado el momento idóneo para hablar con ella sobre la espinosa cuestión, una serie de peligrosos acontecimientos obligan a madre e hijo a huir precipitadamente de la isla.

La búsqueda de la verdad de Edward chocará con el secretismo de Julie, mientras se ven obligados a unir fuerzas en una lucha por sobrevivir. Pero, cuando ambos destapan una oscura conspiración internacional, surge entonces un peligro aún mayor que podría destruir su relación. Durante esta adrenalítica carrera contrarreloj, Julie luchará denodadamente por salvar a Edward y recuperar su vínculo con él.