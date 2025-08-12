Cuatro anuncia el regreso de Antonio Pampliega con un nuevo formato de investigación

Cuatro calienta motores para el estreno de 'Territorio Pampliega', la nueva propuesta de Antonio Pampliega que volverá a llevar al periodista a la primera línea de la investigación. Tras 'Pasaporte Pampliega', emitido en 2019, el reportero se embarca en un proyecto que le llevará a explorar algunos de los fenómenos más oscuros y peligrosos que afectan a la sociedad. 'Territorio Pampliega' será una de las grandes apuestas de Cuatro para el prime time a partir de septiembre.

El espacio abordará una diversidad de temas: desde la llegada de la droga a España y la actividad de los sicarios, hasta la okupación en todas sus vertientes y el seguimiento a los fugitivos más buscados a nivel internacional. En uno de los capítulos, Antonio Pampliega conversa con dos asesinos a sueldo y revisa los crímenes que cometieron. También recoge el testimonio de una víctima, el fundador de Vox, que recuerda: "Al volver a casa, se me acercó un sicario y me disparó".

Para la producción de estos reportajes, el periodista ha recorrido escenarios clave. Desde la carretera de la droga que une el Puerto de Róterdam con Amberes, operaciones de compraventa de llaves en redes mafiosas de okupación, encuentros con víctimas de la mara Salvatrucha y entrevistas con personas que han vivido de cerca el terror de un sicario. En otro de los avances emitidos, se le ve entrevistando a Alejo Vidal-Quadras.

| Mediaset

'Territorio Pampliega' es una coproducción de Mediaset con El Rugido Producciones S.L., compañía asociada al diario El Español, presidido por Pedro J. Ramírez. El espacio será una de las apuestas en otoño de Cuatro, que también promociona 'El camino de la verdad' con Luján Argüelles.

Por lo que respecta a Antonio Pampliega, es reconocido por su trayectoria como corresponsal de guerra en países como Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania, Irak y Siria. En este país fue secuestrado por Al Qaeda en 2015 y permaneció cautivo 299 días. Entre sus libros destacan Afganistán, "Las trincheras de la esperanza" y "En la oscuridad", este último escrito durante su cautiverio en Siria.