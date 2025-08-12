La inesperada confesión de Pepa Romero sobre su sueldo en 'YAS Verano' en Antena 3

En la última emisión de 'YAS Verano', la conversación entre Pepa Romero y Agustín Bravo derivó en un inesperado debate sobre su sueldo. El veterano presentador, antiguo concursante de 'Supervivientes' actualmente protagoniza junto a Andoni Ferreño la obra cómica "Se alquila". Es por ello que Agustín Bravo acudió a 'YAS Verano' para repasar su trayectoria profesional, pero antes de entrar en materia quiso dedicarle unas palabras a la periodista.

"Todo el mundo te quiere, eres más buena persona que Heidi", soltó en directo en Antena 3 Agustín Bravo. Pepa Romero, visiblemente agradecida, sonrió ante el cumplido. Sin embargo, el invitado fue un paso más allá y comentó que la presentadora "entrega a su casa todo lo que gana".

Fue entonces cuando, sin rodeos, Pepa Romero replicó sobre su sueldo: "Yo gano muy poco dinero", una afirmación que dejó sorprendido a su invitado. "¡Venga ya! Te lo estás llevando crudo", respondió Agstún Bravo incrédulo. Pero Pepa Romero mantuvo su postura, llegando a invitarle a preguntar al director de 'YAS Verano' o incluso a enseñarle su contrato para que comprobara la cifra real.

| Antena 3

En un momento distendido, la periodista comparó su situación con la de la televisión de hace décadas: "Esto no es como en tu época, que ganabais una fortuna". Agustín Bravo, que fue uno de los presentadores más populares de los 90, recordó que llegó a trabajar en ese mismo plató y confesó que "no ganó una fortuna, pero más pasta que ahora seguro".

De este modo, Agustín Bravo ha animado a Pepa Romero a que le pida Sonsoles Ónega un aumento el sueldo cuando vuelva de sus vacaciones.

En audiencias, este lunes 11 de agosto,'Y ahora Sonsoles' ha liderado su franja con un 10,2% y 739.000 espectadores desde Antena 3. Ha podido contra las ofertas de Telecinco, que ha pinchado con 'Tardear' (7,3% y 581.000) y 'El diario de verano' (9,4% y 636.000). Sin embargo, no ha podido con las series 'Valle Salvaje' (10,7% y 819.000) y 'La Promesa' (12,3% y 867.000), aunque sí con 'Malas Lenguas' en su segunda franja, que ha marcado un 6,5% y 431.000 en La 1.