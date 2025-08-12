Telecinco prepara cambios para su franja matinal, que afectan a Ana Rosa Quintana

Septiembre traerá una nueva sacudida a la programación de Telecinco. Mientras la cadena de Mediaset reestructura sus tardes con la salida de 'Tardear' y la llegada de un magacín con Joaquín Prat, la franja matinal también vivirá una profunda remodelación. La apuesta pasa por reforzar 'El programa de Ana Rosa', reduciendo 'Vamos a ver', pero manteniendo el primer bloque matutino junto a 'La mirada crítica'.

De este modo, el cambio más llamativo será la ampliación de 'El programa de Ana Rosa', que volverá a durar lo mismo que hace dos temporadas, antes de que se acortara. El movimiento será posible gracias al salto de Joaquín Prat a la tarde, lo que dejará vía libre para que Ana Rosa Quintana conduzca el magacín entre las 9:00h y las 13:30h. De esta forma, el formato se enfrentará de lleno a 'Espejo Público' y tratará de recuperar el liderazgo perdido ante 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz, líder en TVE tras 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo.

| Mediaset

En paralelo, habrá un relevo en la dirección de 'El programa de Ana Rosa'. Gracia Jiménez, hasta ahora al frente de 'Tardear', tomará las riendas del programa, sustituyendo a Pilar Cerisuelo. Esta última, productora ejecutiva de Unicorn Content, asumió el cargo tras la salida de Daniel Fernández, que fichó por 'Mañaneros 360'.

La ampliación de espacio para Ana Rosa Quintana obligará a mover fichas en 'Vamos a ver', según ha publicado Poco Pasa TV. El programa quedará reducido a una hora y media, de 13:30 a 15:00, en una franja similar a la del desaparecido 'Ya es mediodía'. La conducción quedará en manos de Patricia Pardo como presentadora titular, afrontando esta etapa sin Joaquín Prat, pero con una duración muy reducida.

| Mediaset

En la parte organizativa, 'Vamos a ver' también estrenará equipo directivo de la mano de Unicorn Content. Óscar de la Fuente dejará el formato para acompañar a Joaquín Prat en su nuevo proyecto vespertino. Su relevo lo asumirán Sara Martín, actual subdirectora del programa, y María Cornago, subdirectora de 'El programa de Ana Rosa'.