La decisión definitiva de Seyran que da un giro de 180º a 'Una nueva vida'

Lo que debía ser una celebración idílica entre Suna y Kaya terminó convertido en un caos absoluto en 'Una nueva vida'. En pleno banquete, Şehmuz irrumpió en la mansión Korhan completamente alterado, alzando la voz y reclamando ver a su sobrina. Fuera de sí, señaló directamente a Ferit como responsable de su desaparición: "¡Sé que la tienes escondida! ¡Dime dónde está Pelin!".

La tensión escaló rápidamente en 'Una nueva vida' cuando, fuera de control, advirtió: "¡Voy a quemar esta casa si no aparece mi sobrina!". Entre empujones a Ferit y gritos, nadie lograba reaccionar hasta que, de pronto, Pelin se presentó ante todos, revelando un embarazo imposible de ocultar. Seyran, inmóvil, sintió que su mundo se desmoronaba, porque ver a Pelin esperando un hijo no dejaba margen de duda: Ferit iba a ser padre de otra mujer.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Seyran tomó una decisión definitiva y, por segunda vez, colocó en manos de Ferit el anillo matrimonial. Después de descubrir que Pelin esperaba un hijo suyo, le dijo con frialdad que, aunque pudiera entenderlo o incluso creer sus explicaciones, aquello no cambiaba nada. Recordó que él le ocultó la verdad sobre su futura paternidad y que no necesitaba más pruebas para poner fin definitivamente a su historia en 'Una nueva vida'.

| Atresmedia

Ferit intentó defenderse, prometiendo que haría todo lo posible para reconquistarla en 'Una nueva vida'. Ella no le dio opción: le echó en cara su egoísmo y su falta de preocupación por los demás. Para Seyran, seguir a su lado solo significaba prolongar el dolor. Reconoció que el hijo de Pelin no tenía culpa alguna y que necesitaría a su padre, pero subrayó que ella no lo necesitaba a él.

Con una determinación inédita, le dejó claro que estaba dispuesta a rehacer su vida por sí misma. Ferit trató de detenerla, preguntándole cómo pensaba vivir y hacia dónde iría. Sin embargo, Seyran respondió que allá afuera había un mundo entero, lleno de oportunidades y de personas que se atreven a soñar: "Esta vez has perdido, Ferit. Nunca volveré contigo".