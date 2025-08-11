La decisió definitiva de Seyran que dona un gir de 180º a 'Una nova vida'
Després de conèixer la gran mentida de Ferit, la Seyran pren una decisió important a 'Una nova vida'
El que havia de ser una celebració idíl·lica entre la Suna i en Kaya va acabar convertint-se en un caos absolut a 'Una nueva vida'. En ple banquet, en Şehmuz va irrompre a la mansió Korhan completament alterat, alçant la veu i reclamant veure la seva neboda. Fora de si, va assenyalar directament en Ferit com a responsable de la seva desaparició: "Sé que la tens amagada! Digues-me on és la Pelin!".
La tensió va escalar ràpidament a 'Una nueva vida' quan, fora de control, va advertir: "Cremaré aquesta casa si no apareix la meva neboda!". Entre empentes a en Ferit i crits, ningú aconseguia reaccionar fins que, de sobte, la Pelin es va presentar davant de tothom, revelant un embaràs impossible d'ocultar. La Seyran, immòbil, va sentir que el seu món s'ensorrava, perquè veure la Pelin esperant un fill no deixava marge de dubte: en Ferit seria pare d'una altra dona.
En l'últim capítol de 'Una nueva vida', la Seyran va prendre una decisió definitiva i, per segona vegada, va posar a les mans d'en Ferit l'anell matrimonial. Després de descobrir que la Pelin esperava un fill seu, li va dir amb fredor que, encara que ho pogués entendre o fins i tot creure les seves explicacions, allò no canviava res. Va recordar que ell li havia amagat la veritat sobre la seva futura paternitat i que no necessitava més proves per posar fi definitivament a la seva història a 'Una nueva vida'.
En Ferit va intentar defensar-se, prometent que faria tot el possible per reconquistar-la a 'Una nueva vida'. Ella no li va donar opció: li va retreure el seu egoisme i la seva manca de preocupació pels altres. Per a la Seyran, seguir al seu costat només significava allargar el dolor. Va reconèixer que el fill de la Pelin no tenia cap culpa i que necessitaria el seu pare, però va subratllar que ella no el necessitava a ell.
Amb una determinació inèdita, li va deixar clar que estava disposada a refer la seva vida per si mateixa. En Ferit va intentar aturar-la, preguntant-li com pensava viure i cap a on aniria. Tanmateix, la Seyran va respondre que allà fora hi havia tot un món, ple d'oportunitats i de persones que s'atreveixen a somiar: "Aquesta vegada has perdut, Ferit. Mai tornaré amb tu".
