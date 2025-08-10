El enfrentamiento de Arturo Sancho que da un giro de 180º a 'La Promesa'

Manuel, personaje de Arturo Sancho, se enfrenta a Alonso tras el conflicto con Leocadia, defendiendo su postura. Este lunes 11 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Ángela estaba tan enfadada con Curro por haber hecho venir al coronel Fuentes que no atendió a razones. Manuel enfrentó a Leocadia por haberle ocultado la llamada de Pedro Farré, pero ella le dio la vuelta a la tortilla. El heredero no se fió de ella y anuló la firma prevista para venderle su porcentaje de la empresa.

Vera no pudo dejar de pensar en su familia y Teresa y Lope se preocuparon porque no era capaz de atender bien sus tareas. Una llamada de Catalina al marqués de Valladares volvió a enfrentar al matrimonio de los condes de Campos y Luján. Por su parte, María Fernández dio por perdida su relación con Samuel, pero, de forma totalmente inesperada, apareció en La Promesa. Aunque no de la manera en la que ella esperaba...

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Manuel, personaje de Arturo Sancho, se enfrenta a Alonso tras el conflicto con Leocadia, defendiendo su postura. Catalina, envalentonada por el agradecimiento de sus trabajadores, insiste en su ideal de justicia social, desatando más tensiones con Adriano, Jacobo y Martina. Curro lidia con la decepción de Ángela, que lo acusa de traicionarla al llamar al coronel Fuentes. El militar siembra inquietud con su presencia, especialmente en Lorenzo, que teme que tras la presencia del oficial haya algo más.

Vera, por su parte, muestra señales claras de estar emocionalmente desbordada... Por su parte, Toño y Enora consolidan su relación a espaldas del caos que los rodea. El regreso de Samuel como sacerdote deja a María Fernández herida y provoca un choque frontal entre Petra y Cristóbal, quien no acepta la estancia del párroco en La Promesa.