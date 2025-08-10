La determinación de María Redondo que cae como jarro de agua fría en 'La Promesa'

Matilde, personaje de María Redondo, se enfrenta con determinación a Atanasio. Este lunes 11 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Úrsula estuvo al acecho y no tardó en descubrir que Mercedes y Bernardo no asistirían a la boda, a pesar del acuerdo. Esta se lo contó a Victoria y José Luis intentó convencer a Bernardo haciéndole una oferta irrechazable. Sin embargo, el duque se topó con el muro infranqueable que era ahora Mercedes, decidida a no soltar su venganza bajo ninguna circunstancia.

Tras haber pasado la noche juntos, Adriana y Rafael se sintieron más seguros que nunca de lo que sentían.No pensaron rendirse ante las amenazas de Julio ni permitir que nadie les arrebatara el formar una familia. Cada vez estaba más claro cuál era la única salida posible: huir de Valle Salvaje, lejos de chantajes, traiciones y miradas vigilantes.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde, personaje de María Redondo, fiel a su carácter prudente, se enfrenta con determinación a Atanasio. Quiere hacerle ver que revelar la verdad sobre el valle podría desatar un conflicto sin precedentes. Sin embargo, las intenciones de Atanasio parecen firmes, y el destino lo llevará a un momento decisivo cuando se encuentre cara a cara con Adriana.

Mientras tanto, la gran boda entre José Luis y Victoria se convierte en el centro de todas las miradas. Entre aplausos, flores y gestos de complicidad, la pareja se da el esperado "sí, quiero". Pero tras ese instante de aparente felicidad, las intrigas, los resentimientos y las verdades ocultas que circulan en el valle demostrarán que nada volverá a ser como antes.