TVE pone fecha de regreso a David Broncano con la última promo de 'La Revuelta'

El próximo lunes 8 de septiembre marcará el regreso de 'La Revuelta' a La 1, que ya ha puesto en circulación la primera promo de la nueva temporada. La cadena pública ha apostado por un avance cargado de humor en el que Marcos Grison se convierte en protagonista inesperado.

Conocido por su dominio del beatbox y su faceta musical en 'La Revuelta', Marcos Grison demuestra otra de sus destrezas insólitas: la capacidad de comerse al vuelo las croquetas que le lanza Broncano. En el vídeo, varias personas tratan de imitar al cómico madrileño sin lograrlo, lo que refuerza el tono desenfadado que caracteriza al formato.

Tras finalizar su primera temporada a principios de julio, 'La Revuelta' cedió el testigo a los contenidos de verano de la cadena. Ahora, su regreso al access prime time de La 1 volverá a situarlo en una franja de máxima competencia. De nuevo luchará contra 'El Hormiguero' en Antena 3 y 'El Intermedio' en laSexta, que arrancan el 1 de septiembre.

En junio, el presidente de RTVE ya había adelantado que esta segunda temporada llegaría con cambios. "Ha sido una muy buena primera temporada, y ya estamos trabajando con el equipo del David para introducir algunas novedades de cara a septiembre", revelaba José Pablo López. El espacio, que se estrenó en septiembre de 2024 con un inicio brillante en audiencias, moderó su rendimiento desde comienzos de 2025.

| RTVE

Y es que 'La Revuelta' cerró su primera temporada con un promedio del 13,6% de cuota y reuniendo 1.712.000 espectadores. Sin embargo, el espacio notó un desgaste en sus cifras, situándose en junio con un 10,9%. En septiembre, la diferencia entre ambos espacios fue muy ajustada, de apenas un punto, con un 18,1% para 'El Hormiguero' frente al 17% de cuota de 'La Revuelta'.

"Ya tenemos el histórico de una temporada completa y podemos ver qué tipo de personajes funcionan más y cuáles menos. Tenemos una cosa que no tiene mucha gente: estabilidad y un producto del cual nos sentimos plenamente orgullosos", explicó el presidente.