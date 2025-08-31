La amenaza de Rocío Suárez de Puga que marca un giro de 180º en 'Valle Salvaje'

El enfrentamiento entre Adriana, personaje de Rocío Suárez de Puga, y el duque continúa y no duda en advertirle. Este lunes 1 de septiembre, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', el duque recibió una gran acusación contra su nombre. Y es que José Luis tenía demasiados frentes abiertos y las razones podían estar ligadas a más de una venganza pendiente.

Amanda compartió un momento especial con Leonardo y, aunque la actitud de Bárbara estaba cambiando, su madre aún tenía dudas sobre si era la mujer adecuada para él. Temía que el carácter de Bárbara pudiera traerle más dolor que felicidad. No obstante, Leonardo terminó confesándole a su madre que había golpeado violentamente a don Hernando.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', la muerte de Julio sigue marcando el rumbo de las tramas, sobre todo cuando Rafael comienza a sospechar que su hermano pudo ser asesinado. Tras su confesión, Mercedes le muestra todo su apoyo, aunque le advierte que aquella felicidad que Julio quiso regalarles facilitando su huida con Adriana, José Luis se la arrebatará rápidamente. Por su parte, Úrsula promete a Victoria que no se apartará de Rafael hasta lograr casarse con él.

Mientras, el enfrentamiento entre Adriana, personaje de Rocío Suárez de Puga, y el duque continúa y no duda en advertirle: o acepta su amor con su hijo o lo perderá también a él. Amanda se despide y evidencia su cariño por Irene delante de Bárbara. Mientras, empujado por un encontronazo entre Victoria y Luisa, José Luis se presenta en la Casa Pequeña ante Alejo.