La decisión más importante de Arturo Sancho que da un giro de 180º a 'La Promesa'

Manuel, personaje de Arturo Sancho, toma una decisión con respecto a vender o no su parte del negocio. Este lunes 1 de septiembre a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', el barón de Valladares regresó con exigencias que amenazaron con tirar todo el trabajo de Catalina y Martina. Adriano se convirtió, sin querer, en pieza clave, pero sospechó que solo era parte de una mera burla. Lorenzo intensificó su acoso psicológico sobre Curro y, junto a Ángela, decidieron que la mejor opción era marcharse para mantenerse a salvo del capitán.

Pía y Ricardo intentaron salvar su empleo con una promesa de ruptura, pero Cristóbal no les creyó. Leocadia le pidió a Cristóbal que destruyera las cartas de amor que ella le había estado escribiendo, pero este se negó. El encuentro con su hermano Federico alivió el alma de Vera, hasta que resurgieron las diferencias sobre el oscuro pasado. Enora urdió un encuentro entre Toño y Simona para que madre e hijo se reconciliaran de una vez por todas.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', los Luján son conscientes de que no tienen otra alternativa que aceptar la propuesta del barón, pero eso no será suficiente. El conflicto entre Curro y Lorenzo empeora, lo que detona los planes del muchacho con Ángela: irá de inmediato a comprar su billete para Suiza. Manuel, personaje de Arturo Sancho, toma una decisión con respecto a vender o no su parte del negocio de motores de avión a Pedro Farré.

La decisión de quién conservará su puesto de trabajo, o Pía o Ricardo, no se dilata más en el tiempo. Y es que una intervención inesperada pone en jaque el ultimátum de Cristóbal. Al mayordomo se le abre otro frente cuando alguien con poder le advierte del peligro que entraña, nada más y nada menos, que Pía.