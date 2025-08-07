Audiencias: 'A todo tren' lidera ante '¿Algo qué declarar?' y 'Cine 5 estrellas'

'¿Algo que declarar?' se mantiene en audiencias con un escueto 8,3% y 445.000 espectadores en La 1. El liderazgo para la noche es para "A todo tren: Destino Asturias 2" en Antena 3 con un buen 12,3% y 769.000 fieles. En Telecinco, 'Cine 5 estrellas: el marido de mi hermana', pincha en audiencias con un 7,3% y 406.000 seguidores.

'Viajeros Cuatro' cae dos puntos de cuota hasta un escueto 4,7% y 314.000. Finalmente, el estreno de la serie turca 'Imperio' pincha con un 4,3% y tan solo 235.000 espectadores en laSexta.

'First Dates' mantiene el liderazgo en audiencias del access prime time con un 10,4% y 892.000 seguidores. La reposición de 'El Hormiguero' se queda cerca con un 10,2% y 886.000. Por su parte, 'Viaje al centro de la tele' destaca en audiencias en La 1 con un 9,8% y 853.000 y un 9,5% y 787.000 televidentes en su segunda entrega. Las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' se mantiene en un 5,9% y una media de 514.000 espectadores.

'Mañaneros 360' lidera desde La 1

'Malas Lenguas' se mantiene en la sobremesa de La 1 con un 9,3% y 717.000, mientras en La 2 firma un estupendo 5,1% y 332.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera la tarde con un buen 11,3% y 764.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' se mantiene con Cristina Lasvignes con un 9,3% y 600.000 seguidores, mientras 'Tardear' cae a un 8,8% y 653.000 espectadores.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con máximo histórico con un estupendo 15,7% y 1.238.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera con un fantástico 12,9% y 849.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' se mantiene con un 10,1% y 723.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' sube en audiencias a un 9% de cuota y 624.000 telespectadores. 'Pasapalabra' sigue líder sin rival consiguiendo un estratosférico 21,4% junto a 1.464.000 en Antena 3. 'La Pirámide' se queda en un escueto 5% y 317.000 seguidores, antes de 'Aquí la Tierra', que baja a un 7,2% y 484.000.

'La Hora de La 1' lidera en audiencias con un gran 18,9% y 322.000, ante el estupendo 'Mañaneros 360' con un 13,8% y 398.000. 'La Mirada Crítica' (10,8% y 198.000) baja en audiencias en Telecinco, al igual que 'Vamos a ver' (10,2% y 264.000). Por su parte, 'Espejo Público' marca un buen 12,2% y 285.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 21,7% de cuota y 1.467.000 en Antena 3.

Antena 3 es líder del miércoles en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del miércoles 6 de agosto con un estupendo 14,1%. La 1 con un 10,3% es segunda opción por encima de Telecinco, que marca un 8,7%. Por su parte, Cuatro con un 5,4% supera a laSexta, que cierra la lista con un 4,9%.

Este miércoles, el 48% de la población, lo que supone 22,5 millones de personas, conecta en algún momento con alguna cadena. El consumo es de más de 2 horas de media por persona.