Audiencias: 'La Encrucijada' baja ante el cine de TVE y 'Volando voy' se despide flojo

La película de La 1, "Alimañas", lidera en audiencias con un buen 10,1% y 742.000 espectadores. 'La Encrucijada' baja en la noche del jueves a un 9,2% 661.000 junto a un 9,5% y 455.000 en sus dos capítulos en Antena 3. Por su parte, 'Volando voy, volando vengo' se despide flojo, aunque sube un punto de cuota hasta un 8,6% y 514.000.

Pese a su buen estreno en Cuatro, 'Mis Raíces' sigue sin funcionar en audiencias hasta un 4,5% y 315.000 espectadores. En laSexta, 'Tracker' sigue en sus resultados habituales con un 3,3% y 256.000 fieles.

'El Hormiguero' sigue correcto pese a las reposiciones con un 10,1% y 854.000 desde Antena 3. 'Viaje al centro de la tele' marca en La 1 un 8,8%, subiendo a un 10,1% junto a 873.000 en su segunda entrega. 'First Dates' roza el liderazgo en audiencias en Telecinco con un estupendo 10% y 849.000, mientras 'Viajeros Cuatro' consigue un 5,7% y 482.000.

'Mañaneros 360' lidera desde La 1

| RTVE

'Malas Lenguas' se mantiene en la sobremesa de La 1 con un 9% y 723.000, mientras en La 2 firma un estupendo 4,2% y 276.000. 'Y ahora Sonsoles' marca un correcto 10,4% y 711.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' baja con Cristina Lasvignes a un 9,5% y 616.000 seguidores, mientras 'Tardear' sigue con un 9% y 690.000 espectadores.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un estupendo 14,5% y 1.188.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera con un fantástico 11,9% y 802.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' se mantiene con un 10,1% y 724.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' baja a un 8,4% y 572.000 espectadores en Telecinco. 'Pasapalabra' lidera en audiencias con un gran 22,8% junto a 1.545.000 seguidores en Antena 3. Por su parte, 'La Pirámide' cae a un 4,9% y 310.000, mientras 'Aquí la Tierra' se conforma con un 7,5% y 504.000.

| Antena 3

'La Hora de La 1' lidera con un estupendo 17,5% y 303.000, seguida de 'Mañaneros 360' con un estupendo 14% y 402.000. 'La Mirada Crítica' (11,1% y 207.000) se mantiene en audiencias desde Telecinco, ante el liderazgo de 'Vamos a ver' (11% y 287.000): sube a un estupendo 14,4% en target comercial. En cuanto a 'Espejo Público', se queda en un 11,7% y 277.000, mientras que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 22,6% y 1.511.000 en Antena 3.

Antena 3 consigue el liderazgo del jueves en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del jueves 7 de agosto con un 13,3% de share. La 1 con un 10,2% es segunda por encima de Telecinco, que marca un 8,8%. laSexta con un 5,3% supera a Cuatro, que cierra una vez más la lista en un 4,5%.

Este jueves, más de 22,5 millones de espectadores únicos vieron la televisión, lo que supone más del 48% del total de la población en España. La media de consumo fue de 130 minutos por espectador.