Gerra d'aigua freda per a Ferit després de la decisió sobre la seva relació a 'Una nova vida'
En el nou capítol de 'Una nova vida', Ferit suplica a Seyran que no el deixi
Antena 3 emet aquest diumenge 10 d’agost, a les 22h, un nou capítol de ‘Una nova vida’. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l’audiència a més de 120 països. ‘Una nova vida’, que està disponible per avançat a atresplayer, ja va culminar a Turquia amb el final de la seva tercera temporada.
Recordem que, en el capítol anterior, la Seyran va descobrir que la cosina de la Pelin era darrere de les fotos. Ella i en Ferit van discutir sobre el tema, però després de reflexionar sola, la Seyran va decidir que volia tenir un fill i formar una família.
En Ferit va intentar segrestar la Pelin, però va acabar rebent una pallissa i l’únic que va aconseguir va ser que el seu oncle volgués casar-la amb un altre home. En Ferit no ho va poder permetre i es va empescar com va poder per endur-se la Pelin i amagar-la a la mansió.
La Suna i en Kaya van organitzar un casament exprés per casar-se d’un dia per l’altre. La Suna va amagar la seva tristesa després de saber que el seu promès només sentia pena per ella, però va estar disposada a tot per ser feliç. Durant la cerimònia, l’oncle de la Pelin va irrompre molt enfurismat buscant la seva neboda: ningú va entendre què estava passant i la Seyran va ser qui es va endur la pitjor notícia.
En audiències, ‘Una nova vida’ ha estat al top de ficció d’aquesta temporada. Ha estat la sèrie internacional més vista de la nit amb una mitjana de més d’un milió de seguidors de mitjana, juntament amb 2,6 milions d’espectadors únics i un 10,9% de quota de pantalla.
Què passarà al nou capítol de ‘Una nova vida’?
D’aquesta manera, al nou capítol de ‘Una nova vida’, la Seyran es queda completament impactada en veure que la Pelin està embarassada. Decideix tallar la seva relació amb en Ferit i marxar de la mansió. En Ferit suplica a la Seyran que no el deixi i assegura que ell tampoc no en sabia res, que feia molt de temps que no parlava amb la Pelin.
Tot i així, la Seyran no veu futur al seu matrimoni i considera que en Ferit s’ha de centrar a criar el seu fill. En Kaya confessa a la Suna que el seu objectiu és venjar-se d’en Halis per tot el temps que han estat apartats de la família. Li diu que si es casen intentarà fer-la feliç i així tots dos en sortiran beneficiats.
Més notícies: