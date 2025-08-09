Telecinco pone fecha de regreso a 'El rival más débil' un año después de ser retirado

Telecinco pone fecha de regreso a una de sus apuestas para el mes de agosto. Pese al flojo regreso de ¡Allá tú!, la cadena sigue apostando por los concursos con 'El rival más débil' a partir del jueves 14. Un formato que intentó relanzarse en septiembre de 2024 con un giro inesperado: la participación de famosos.

La temporada inicial de esta nueva etapa constó de seis episodios, pero la audiencia no respondió con entusiasmo al renovado formato. Aunque en su momento fue uno de los concursos más populares de RTVE con Nuria González y Karmele Aramburu como presentadoras, el regreso no logró alcanzar cifras satisfactorias. De hecho, Telecinco decidió no emitir la mitad de los capítulos previstos tras sus malas audiencias.

El estreno se produjo un miércoles de septiembre, logrando una audiencia discreta que rondó el 6,5% de cuota de pantalla y poco más de medio millón de espectadores. A partir de ahí, el concurso fue ganando un poco de terreno en las semanas siguientes, con episodios protagonizados por políticos y humoristas, que alcanzaron un máximo cercano al 7,7%. Sin embargo, el calendario se vio interrumpido por la emisión de programas especiales dedicados a la memoria de Julián Muñoz, lo que provocó que 'El rival más débil' quedase en pausa sin una fecha de retorno.

Ahora, con la finalización de 'Volando Voy, Volando Vengo', Telecinco emitirá en la noche del jueves las tres entregas que faltan, con periodistas, actores y deportistas como invitados.

El concurso mantiene su estructura clásica, en la que ocho famosos luchan por sumar hasta 50.000 euros para una organización benéfica. La mecánica exige que el equipo responda correctamente a una cadena de ocho preguntas consecutivas en cada ronda, bajo la presión de no perder todo lo acumulado si alguno falla.

Recordamos que 'El Rival Más Débil' cuenta con la figura de una importante presentadora con actitud sarcástica y sin empatía, que se ríe de los errores que cometen los concursantes. Al comienzo de cada entrega, los participantes deben acumular la máxima cantidad de dinero a través de varias rondas de preguntas. Tras ir eliminando a concursantes durante el transcurso de la emisión, hay un enfrentamiento entre los dos últimos, cuyo ganador se lleva el dinero acumulado.