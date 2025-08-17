TVE dice adiós a 'La Pirámide' y confirma a su sustituto para la próxima semana

TVE ha decidido cancelar la emisión de 'La Pirámide', el concurso de Itziar Miranda, después de que sus primeras entregas no alcanzaran los resultados esperados. Con un promedio del 5,6% de share y apenas 376.000 espectadores por capítulo, TVE ha optado por suspender la grabación de nuevos programas. De hecho, el concurso ha cancelado la participación de varios famosos que ya habían confirmado su presencia.

Aunque la cadena cuenta con otros 20 episodios listos para emitir, aún no se ha precisado cuándo ni cómo se incorporarán a la programación. Esta misma semana, 'La Pirámide' desapareció del horario vespertino, medida que se repetirá la próxima semana. Incluso las reposiciones previstas en La 2 han sido eliminadas, una decisión que evidencia el intento de RTVE por no perder más audiencia.

Recordamos que 'La Pirámide' es un juego de asociación de palabras en el que tres concursantes cuentan con la ayuda de un personaje conocido para sumar el mayor número de aciertos. Las tres parejas compiten, en una fase contrarreloj, por superar la fase clasificatoria y alcanzar la "Pirámide Final", a la que solo puede llegar una pareja, y 100.000€ de premio. Mantener los nervios a raya y la destreza para describir y jugar con las palabras es fundamental para no ser eliminado de este game show.

En su lugar, TVE reforzará la franja de tarde con 'Malas lenguas', que se emitirá junto a las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y 'Aquí la Tierra'. Tras la despedida de Aida Bao, Jesús Cintora retomará la conducción del magacín político, espacio que ha mantenido buenos resultados para la cadena. Y es que 'Malas Lenguas' ha mejorado sus resultados en sobremesa, llegando al 10% de cuota, aunque en su segundo tramo apenas se ha movido alrededor del 6% de share.

El nuevo esquema de emisión situará la primera parte de 'Malas lenguas' en La 1 de 15:55h a 17:20h. Posteriormente, la segunda parte se podrá seguir en La 1 y La 2 entre las 19:20h y las 20:30h. A partir de ese momento, el programa continuará exclusivamente en La 2, liberando la franja principal para 'Aquí la Tierra'.