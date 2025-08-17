La drástica decisión de Arturo Sancho que da un giro de 180º a 'La Promesa'

Decisión drástica de Manuel, personaje de Arturo Sancho, con respecto a su empresa. Este lunes 18 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Manuel lidió con la incertidumbre sobre su empresa y la ambigüedad de Leocadia, mientras observó con cierto recelo la felicidad de Toño y Enora. Vera y Lope trazaron un arriesgado plan para contactar con el hermano de ella y decidieron enviarle una carta.

Samuel volvió a generar división entre los criados y Cristóbal, pero Toño y Petra defendieron su valía con firmeza. Martina recibió al barón de Valladares, que aseguró que quería hablar con ella del conflicto. Curro delató a Lorenzo ante el coronel Fuentes, desatando una cadena de acontecimientos que culminó con la detención del capitán ante la familia.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', la llegada de los militares a palacio es un terremoto y Lorenzo no tiene otra opción: debe enfrentarse a la justicia. El enfrentamiento entre Catalina y Martina no cesa, hasta el punto en que la segunda se ve obligada a tomar una decisión drástica. Drástica será la decisión de Manuel, personaje de Arturo Sancho, con respecto a su empresa: Leocadia no cabe en sus planes de futuro.

El futuro de Samuel pinta lejos de 'La Promesa', pero la intervención de Toño consigue que Cristóbal se replantee su decisión. Toño y Enora toman la decisión de comunicarle a Manuel que son novios oficialmente, pero la reacción de él los deja helados.