La drástica decisión de Arturo Sancho que da un giro de 180º a 'La Promesa'
Decisión drástica de Manuel, personaje de Arturo Sancho, con respecto a su empresa. Este lunes 18 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.
Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Manuel lidió con la incertidumbre sobre su empresa y la ambigüedad de Leocadia, mientras observó con cierto recelo la felicidad de Toño y Enora. Vera y Lope trazaron un arriesgado plan para contactar con el hermano de ella y decidieron enviarle una carta.
Samuel volvió a generar división entre los criados y Cristóbal, pero Toño y Petra defendieron su valía con firmeza. Martina recibió al barón de Valladares, que aseguró que quería hablar con ella del conflicto. Curro delató a Lorenzo ante el coronel Fuentes, desatando una cadena de acontecimientos que culminó con la detención del capitán ante la familia.
Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.
¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'La Promesa'?
En el nuevo capítulo de 'La Promesa', la llegada de los militares a palacio es un terremoto y Lorenzo no tiene otra opción: debe enfrentarse a la justicia. El enfrentamiento entre Catalina y Martina no cesa, hasta el punto en que la segunda se ve obligada a tomar una decisión drástica. Drástica será la decisión de Manuel, personaje de Arturo Sancho, con respecto a su empresa: Leocadia no cabe en sus planes de futuro.
El futuro de Samuel pinta lejos de 'La Promesa', pero la intervención de Toño consigue que Cristóbal se replantee su decisión. Toño y Enora toman la decisión de comunicarle a Manuel que son novios oficialmente, pero la reacción de él los deja helados.
