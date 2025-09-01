Preocupación por Marta Costa tras su inesperada desaparición en 'La Promesa'

Ángela, personaje de Marta Costa, ha desaparecido. Este martes 2 de septiembre a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', los Luján fueron conscientes de que no tenían otra alternativa que aceptar la propuesta del barón, pero eso no fue suficiente. El conflicto entre Curro y Lorenzo empeoró, lo que detonó los planes del muchacho con Ángela: fue de inmediato a comprar su billete para Suiza. Manuel tomó una decisión con respecto a vender o no su parte del negocio de motores de avión a Pedro Farré.

La decisión de quién conservaría su puesto de trabajo, Pía o Ricardo, no se dilató más en el tiempo. Y es que una intervención inesperada puso en jaque el ultimátum de Cristóbal. Al mayordomo se le abrió otro frente cuando alguien con poder le advirtió del peligro que entrañaba, nada más y nada menos, que Pía.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Ángela, personaje de Marta Costa, ha desaparecido y todo el mundo se moviliza para saber dónde puede estar la muchacha. Cristóbal dirige la búsqueda por los terrenos, pero toma una decisión drástica respecto a Curro: aparta al lacayo de las labores de rastreo. La extraña reconciliación entre Toño y Simona enturbia la relación del joven con Enora, que exige mayor sinceridad por parte de él.

La respuesta de los nobles no tarda en llegar y se niegan a negociar nada, lo que lleva a los Luján a una posición delicada. Catalina se vuelve más radical y Alonso accede a intentar hablar con el barón de Valladares. Curro, inquieto por el destino de Ángela, se enfrenta a Lorenzo, que niega tener nada que ver con la desaparición de la muchacha. Sin embargo, el capitán no niega de la misma manera ante las preguntas de Leocadia.