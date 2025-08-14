Malas noticias para Patricia Pardo tras la decisión de Telecinco con 'Vamos a ver'

Septiembre traerá un auténtico terremoto a la parrilla de Telecinco. La cadena, en plena ofensiva para frenar la sangría de audiencia vivida este verano, prepara una remodelación que afectará de lleno a sus mañanas. La principal novedad será el salto de Joaquín Prat a la franja vespertina con un nuevo magacín, lo que obligará a reajustar el resto de programas de la parrilla de Telecinco.

Uno de los cambios más significativos será para 'El programa de Ana Rosa', que ampliará su duración con una hora y cuarto extra. Y es que, desde su regreso en febrero de 2025, el espacio acababa a las 12:15h, pero, desde septiembre, concluirá a las 13:30h, quedándose el primer bloque de 'Vamos a ver'. Un movimiento que recupera la estructura que tenían sus mañanas hace dos años con 'Ya es mediodía', antes del polémico salto de Ana Rosa Quintana a las tardes.

Con esta reorganización, Telecinco aspira a plantar cara directamente a 'Espejo Público' y arrebatar terreno a 'Mañaneros 360'. Y es que el formato no ha parado de crecer desde la llegada de Javier Ruiz, también junto a 'La Hora de La 1'.

| Mediaset

De este modo, la otra cara de la moneda es 'Vamos a ver'. El espacio de Patricia Pardo, que durante el verano ocupó la franja de 10:30h a 15:00h, pasará a emitirse solo de 13:30h a 15:00h, heredando el hueco que dejó 'Ya es mediodía'. De este modo, pese a ascender como presentadora titular, la periodista tan solo se quedará con hora y media de programa.

Los cambios no se limitan a las franjas horarias, ya que también habrá un relevo en las direcciones. En 'El programa de Ana Rosa', Gracia Jiménez, actual directora de 'Tardear', tomará el mando en septiembre. Sustituye a Pilar Cerisuelo, productora ejecutiva de Unicorn Content, que asumió el liderazgo tras la salida de Daniel Fernández rumbo a 'Mañaneros 360'.

En 'Vamos a ver' también se marcha Óscar de la Fuente para dirigir el nuevo formato vespertino de Joaquín Prat. En este caso, dejará el control en manos de un dúo ya conocido por la audiencia: Sara Martín, actual subdirectora, y María Cornago, subdirectora de 'El programa de Ana Rosa'.