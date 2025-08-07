laSexta arranca la promoción de 'Tesoro o Cacharro', su nueva concurso con Iñaki López

laSexta ya ha empezado la promoción de su primera apuesta para la próxima temporada: 'Tesoro o Cacharro'. Se trata de la adaptación del concurso 'Trash or Treasure', a manos de Cuarzo Producciones ('La isla de las Tentaciones'), con Iñaki López como presentador. Se trata de un programa de éxito internacional donde una pareja elige el objeto más valioso de 12 presentados para ganar su precio en metálico.

"¿Es el zapato con el que Penélope recogió su Oscar de 2009 o un zapato que te encuentras al fondo del altillo en casa de tus tíos? Si lo sabes, ganas", dice la promo lanzada por laSexta.

De este modo, 'Tesoro o Cacharro' cuenta con versiones en Italia, Alemania, Dinamarca u Holanda. Lo curioso de todo esto es que ya ha sido adaptado en nuestro país en varias cadenas autonómicas. Aragón TV fue la primera en apostar por el formato, seguido de versiones en À Punt y la Televisión de Galicia.

Aragón TV lanzó el concurso en noviembre de 2022 y estaba presentado por Iñaki Urrutia. Se mantuvo en emisión hasta el pasado mes de enero, liderando prácticamente todos los prime time de los domingos. En enero de 2023, llegó a la televisión valenciana 'Tresor o Trasto' presentado por Eugeni Alemany, aunque no tuvo continuidad. La Televisión de Galicia (TVG) emitió este programa bajo el título de 'Lixo ou Tesouro', estrenándose en octubre de 2023 con María Mera como presentadora.

| Atresmedia

'Tesoro o cacharro' supondrá la vuelta de Iñaki López, el presentador de 'Más vale tarde', a los concursos después de 15 años. En el año 2010, Cuatro fichó por él para presentar 'Justo a tiempo'. Un concurso en directo donde el tiempo era crucial, y cada día se jugaba un premio económico y un apartamento para los espectadores. El año pasado, no obstante, fue concursante de su propio formato, 'López y Leal contra el canal', junto a Roberto Leal en Antena 3.

De este modo, 'Tesoro o Cacharro' es la primera apuesta que laSexta anuncia para iniciar el curso. Previsiblemente otra de sus apuestas será el regreso de 'Salvados' a la noche del domingo, aunque aún se desconocen detalles.