laSexta inicia la promoció de 'Tresor o Ferralla', el seu nou concurs amb Iñaki López
'Tresor o Trasto' serà una de les apostes de laSexta per al seu prime time de setembre
laSexta ja ha començat la promoció de la seva primera aposta per a la pròxima temporada: 'Tresor o Trasto'. Es tracta de l'adaptació del concurs 'Trash or Treasure', a càrrec de Cuarzo Producciones ('La isla de las Tentaciones'), amb Iñaki López com a presentador. Es tracta d'un programa d'èxit internacional on una parella tria l'objecte més valuós de 12 presentats per guanyar-ne el preu en metàl·lic.
"És la sabata amb la qual Penélope va recollir el seu Oscar de 2009 o una sabata que et trobes al fons del traster a casa dels teus oncles? Si ho saps, guanyes", diu la promo llançada per laSexta.
D'aquesta manera, 'Tresor o Trasto' compta amb versions a Itàlia, Alemanya, Dinamarca o Holanda. El curiós de tot això és que ja ha estat adaptat al nostre país en diverses cadenes autonòmiques. Aragón TV va ser la primera a apostar pel format, seguida de versions a À Punt i la Televisió de Galícia.
Aragón TV va llançar el concurs al novembre de 2022 i estava presentat per Iñaki Urrutia. Es va mantenir en emissió fins al passat mes de gener, liderant pràcticament tots els prime time dels diumenges. Al gener de 2023, va arribar a la televisió valenciana 'Tresor o Trasto' presentat per Eugeni Alemany, tot i que no va tenir continuïtat. La Televisió de Galícia (TVG) va emetre aquest programa sota el títol de 'Lixo ou Tesouro', estrenant-se a l'octubre de 2023 amb María Mera com a presentadora.
'Tresor o Trasto' suposarà la tornada d'Iñaki López, el presentador de 'Más vale tarde', als concursos després de 15 anys. L'any 2010, Cuatro el va fitxar per presentar 'Justo a tiempo'. Un concurs en directe on el temps era crucial, i cada dia es jugava un premi econòmic i un apartament per als espectadors. L'any passat, però, va ser concursant del seu propi format, 'López y Leal contra el canal', juntament amb Roberto Leal a Antena 3.
D'aquesta manera, 'Tresor o Trasto' és la primera aposta que laSexta anuncia per iniciar el curs. Previsiblement una altra de les seves apostes serà el retorn de 'Salvados' a la nit de diumenge, tot i que encara se'n desconeixen els detalls.
