Fer Castro abandona por sorpresa 'Saber y Ganar' justo antes de su importante hito

'Saber y ganar', el concurso cultural de La 2, vivió este lunes 8 de septiembre un momento inesperado. Jordi Hurtado anunció en directo la ausencia de Fer Castro, uno de los participantes más reconocidos de la última etapa, que no acudió a la que debía ser su participación número 93.

Fer Castro, originario de Galicia, se encontraba a las puertas de un hito muy especial dentro de la mecánica del programa: convertirse en "centenario". Alcanzar los 100 programas supone la despedida obligada por todo lo alto, un reconocimiento reservado a muy pocos en la historia de 'Saber y Ganar'. Sin embargo, su trayectoria quedó interrumpida de manera repentina, sin explicaciones públicas sobre los motivos de su marcha.

Fue el propio Jordi Hurtado quien, con su estilo característico, comunicó la noticia a la audiencia: "Notarán ustedes hoy una importante ausencia. Fer Castro, que ha estado con nosotros durante 92 programas, no está. Confiábamos hoy en su presencia, pero no va a seguir su participación, de momento, con nosotros. Tiene, por supuesto, las puertas abiertas del programa para cuando decida volver. Mucha suerte y desde aquí un abrazo, Fer".

| RTVE

La salida resulta especialmente llamativa por lo cerca que estaba Fer Castro de entrar en el selecto club de los centenarios. Se trata de un título simbólico que convierte a los concursantes en parte de la leyenda de 'Saber y Ganar'.Su recorrido queda ahora en suspenso, sin la posibilidad de celebrar ese reconocimiento, al menos por el momento.

Ante esta situación, 'Saber y ganar' recuperó a Marc, profesor y concursante con experiencia previa. Con 18 entregas acumuladas y más de 10.000 euros en premios, regresa con el rango de Magnífico para cubrir la vacante dejada por Fer y dar estabilidad al desarrollo del concurso.

El futuro de Fer Castro en 'Saber y Ganar' ahora es incierto. La puerta a un posible regreso está abierta, tal y como subrayó Jordi Hurtado en su intervención.