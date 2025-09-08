El Gran Wyoming revela por sorpresa que cerró su salida de 'El Intermedio'

El Gran Wyoming ha vuelto a generar titulares este domingo tras su participación en 'Salvados', donde mantuvo una conversación distendida con Gonzo. Durante la entrevista, el veterano presentador compartió por sorpresa su decisión de dejar 'El Intermedio' tener totalmente decidida antes de la pandemia.

En un ambiente relajado, El Gran Wyoming se sentó junto a Gonzo y sus colaboradores, con Sandra Sabatés, Thais Villas y Dani Mateo. Una entrevista que el propio comunicador definió como "una entrevista entre amigos a los que le encanta conversar". Desde el inicio, no evitó hablar de los desafíos que conlleva mantener un espacio satírico durante dos décadas.

"Yo sufro mucho aquí con la información que recibo. Aparte de que me ha afectado al sentido del humor. He perdido mucho sentido del humor", confesó, El Gran Wyoming, admitiendo que los temas de actualidad le afectan más de lo que desearía. Al principio, incluso dudó de poder enfrentarse a un programa diario: "Yo no quería hacerlo diario, creía que no podía con tal disciplina".

| Atresmedia

"Pedí dos meses de vacaciones en verano, de lunes a jueves, el sueldo... Pero es que soy el antipresentador: no me ciño, me trabuco, y esto de ser raro te lleva a que todos los proyectos que molan te los ofrezcan a ti", explicaba. El Gran Wyoming criticó además la práctica habitual de muchos medios de manipular la información: "Si hago eso un día en toda mi vida, que llevo 20 años, al día siguiente no vuelvo a trabajar nunca".

Comprometido con la honestidad, subrayó: "Si miento deliberadamente una sola vez, a mí me echan de aquí y no me vuelven a contratar nunca. Y esto lo hacen tíos todos los días y eso marca una pauta que sí es frustrante".

Además, El Gran Wyoming reveló que su decisión de abandonar el programa se había tomado mucho antes: "Justo antes de la pandemia había dejado el programa, lo dejé. Tuve una comida con los jefes que me ofrecieron el oro y el moro y les dije que no, que se acabó". Sin embargo, la crisis sanitaria modificó sus planes: "Luego llegó la pandemia y cómo iba a dejarlo en ese momento. Me puse a hacer deporte y me convertí en otra persona, así que decidí seguir y la oferta que me hicieron se les olvidó".