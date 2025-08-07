Telecinco retira 'Universo Calleja' y ya tiene nuevo sustituto para 'Socialité'

Telecinco realiza nuevos cambios en su fin de semana tras la cancelación de 'Socialité'. Tras siete años en emisión, el programa de corazón se despidió a finales de julio por sus malas audiencias. En su primera semana sin el espacio, Telecinco decidió emitir reposiciones de 'Universo Calleja', con malos resultados de audiencias.

El sábado, 'Universo Calleja' llegó con un 6,6% y 353.000 al mediodía de Telecinco, empeorando ligeramente el resultado de 'Socialité', que se despidió en un 6,9% y 417.000. Sin embargo, la caída en audiencias el domingo fue aún mayor al marcar un 5,5% y 313.000 seguidores. Además, el más perjudicado de este cambio fue Informativos Telecinco con Carmen Corazzini, que se hundió marcado un pobre 6,6% de cuota y 556.000 seguidores.

Por lo tanto, tras los malos resultados, Telecinco decide retirar las reposiciones de 'Universo Calleja'. En su lugar, apostará 'El gran show', el programa presentado por Dani Martínez que se ha emitido este verano en la noche del martes. No obstante, el formato ya no consiguió enganchar a su público en la franja de máxima audiencia, despidiéndose con un 5,5% y tan solo 369.000 seguidores el pasado 29 de julio.

| Mediaset

De este modo, 'El gran show' es un nuevo programa de entretenimiento que invita a vivir una experiencia imprevisible desde el primer minuto. Dani Martínez se pone al frente de este formato que mezcla comedia, actuaciones musicales y momentos emotivos. Pero también una buena dosis de sorpresas, tanto para los espectadores como para los propios protagonistas del espectáculo.

Con este movimiento, 'El gran show' es la oferta de Telecinco para enfrentarse a la imbatible 'La ruleta de la suerte' en los mediodías del fin de semana. Por su parte, 'D Corazón' se ha quedado sin competencia directa en el terreno de la crónica social tras el final de 'Socialité'. De hecho, el programa de Anne Igartiburu ya ha subido al 8% de cuota en su primera semana.

Cabe destacar que no se descarta que Telecinco vuelva a apostar por un nuevo formato para dicha franja a partir de septiembre. Antes de anunciar la cancelación, 'Socialité' estuvo a punto de pasar a manos de Mandarina, encargada de 'De Viernes' o 'En boca de todos'. No sería de extrañar que esta factoria arranque un nuevo proyecto en el fin de semana de cara al próximo curso.