FDF recorta por sorpresa 'La que se avecina: Portugal' y anuncia menos capítulos

Ni una semana ha durado el plan inicial de FDF para 'La que se avecina: Portugal'. La cadena había apostado fuerte por estrenar el remake luso de la popular comedia con un maratón de tres episodios en prime time. Sin embargo, a partir de este viernes la emisión se reducirá a solo dos entregas en la noche, pero justamente por su éxito.

El estreno, el pasado 8 de agosto, dejó cifras muy buenas para FDF. La serie arrancó con 330.000 espectadores y un 4,3% de cuota, bajó al 4,1% en su segundo capítulo y cerró la noche con un leve repunte hasta el 4,6% y 231.000. Pese a liderar entre los canales temáticos en su franja, no logró imponerse en el ránking diario, donde la telenovela turca 'Emanet' se llevó una vez más el primer puesto.

En internet, la llegada de la versión portuguesa encendió las redes. La mayoría de críticas apuntaron al doblaje y a la adaptación de los guiones: "Vaya copia barata es 'LQSA: Portugal'". El reparto tampoco salió indemne de los comentarios mordaces, ya que hubo quienes señalaron extrañas decisiones de casting con frases como: "¿Por qué cogieron para hacer de Berta a una que se parece a Lola y para hacer de Lola a una que se parece a Berta?".

Con el nuevo ajuste, FDF alargará la emisión de 'La que se avecina: Portugal', con más semanas de emisión de nuevos capítulos. Además, recupera espacio para las reposiciones de la serie original, que siguen siendo uno de sus valores más seguros.

Así es 'La que se avecina: Portugal'

Incesantes disputas, cotilleos continuos, desafíos permanentes y la titánica lucha contra la adversidad de una urbanización de nueva construcción, llena de fallos y problemas, marcan el día a día de la comunidad de vecinos de 'Terrazas del glamour', un condominio situado a las afueras de la capital lusa. El promotor inmobiliario prometió a los flamantes propietarios de los pisos una serie de características que el edificio realmente no tenía, abocándolos a tener que hacer frente a apartamentos defectuosos, interfonos que no funcionan y paredes tan finas que han convertido la privacidad en una mera ilusión.