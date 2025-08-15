Nadie esperaba la pullita de Luján Argüelles a Sonsoles Ónega en 'El rival más débil'

Telecinco ha recuperado 'El rival más débil' para la noche del jueves, tras un año después de su abrupta despedida. El concurso, que había sido retirado en septiembre por sus discretas audiencias y la prioridad que tomó la cadena en cubrir la muerte de Julián Muñoz con programas especiales, regresó en plena víspera del puente del 15 de agosto. Lo hizo con una entrega grabada el pasado año y protagonizada por rostros muy conocidos del periodismo.

Mayka Navarro, Jesús Álvarez, César Muñoz, Flora González, Juan Ramón Lucas, Nacho Medina, Irene Junquera y Samanta Villar aceptaron el reto de someterse a las duras réplicas de Luján Argüelles. Desde el inicio, la presentadora dejó claro que no habría indulgencia: "Ocho periodistas que creen que la fuente más fiable es la Cibeles. Todos ellos van a concursar de forma increíble, pero ojo, spoiler, lo que acabo de decir es un bulo".

Fiel a su estilo afilado, Luján Argüelles no tardó en advertirles en 'El rival más débil' que "corren peligro de convertirse en noticia o, lo que es peor, en meme". Y las pullas fueron cayendo una a una y a Mayka Navarro le lanzó la primera: "Nuestra periodista de sucesos favorita, no quiero que protagonices tu propia tragedia". Justo después, se giró hacia Samanta Villar para dejarle también un recado: "La periodista que es más probable que tarde 21 días en superar lo que ocurra hoy".

| Mediaset

Pero el momento más comentado no lo protagonizó ninguno de los que estaban en plató de 'El rival más débil'. Durante la valoración de la primera ronda, Luján Argüelles deslizó una frase con posible destinataria indirecta: "¿Quién se dedica al periodismo para que le den el Premio Planeta?". La alusión provocó carcajadas, pero también interpretaciones inmediatas: el comentario parecía apuntar a Sonsoles Ónega, que en el año 2023 obtuvo el prestigioso galardón literario, dotado con un millón de euros.

Ese premio, emitido por el Grupo Planeta, primer accionista de Atresmedia, generó en su momento una intensa polémica. Se debatió sobre la independencia del jurado y el mérito de la presentadora de 'Y ahora Sonsoles', buque insignia de Antena 3.