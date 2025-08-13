TVE cancela las grabaciones de 'La Pirámide' y ya tiene planificadas sus nuevas tardes

Las tardes de La 1 atraviesan una semana de transición que anticipa movimientos importantes en la programación de RTVE. 'La Pirámide', el concurso presentado por Itziar Miranda, ha desaparecido de la parrilla, cediendo su sitio a 'Malas Lenguas', emitido en simultáneo con La 2. No obstante, RTVE ya tiene planificada su ruta para las tardes de La 1, teniendo en cuenta también la llegada de Marta Flich.

Una de las claves de las tardes en las próximas semanas es 'La Pirámide', que no ha funcionado en audiencias, moviéndose alrededor del 5% de cuota de pantalla. Según ha publicado en exclusiva verTele, el concurso finalizó sus grabaciones el pasado miércoles 6 de agosto y los invitados famosos que tenían programadas visitas fueron avisados de la cancelación. Actualmente, RTVE acumula alrededor de 35 entregas, entre emitidas y pendientes, suficientes para cubrir la franja hasta que finalice la Vuelta Ciclista a España, el 14 de septiembre.

La Vuelta será, precisamente, el siguiente gran punto de inflexión en las tardes de la cadena pública. Como ocurrió con el Tour de Francia en julio, sus retransmisiones ocuparán parte de la tarde en La 1 y La 2, comenzando sobre las 16:00h, hasta pasadas las 17:30h. Esto afectará directamente a 'Malas Lenguas', ya que la previsión es mantener el magacín solo en La 2 y conservar en La 1 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'La Pirámide' y 'Aquí la Tierra'.

| RTVE

En paralelo, RTVE ultima el lanzamiento de un nuevo magacín diario: 'Directo al grano', presentado por Marta Flich y producido por La Osa Producciones y Mediapro, mismo equipo de 'Malas Lenguas'. El proyecto, que seguirá la línea de 'La hora de La 1' y 'Mañaneros', supone el fichaje de la presentadora tras su etapa en Mediaset. Se grabarán pilotos antes de decidir su ubicación definitiva y reorganizar la franja: está en juego la continuidad de Malas Lenguas, el horario de las series e incluso, aunque con menor probabilidad, un intercambio de cadenas que situaría a Marta Flich en La 2 y a Jesús Cintora en La 1.

La fecha que marca todo en el calendario es el lunes 15 de septiembre. Ese día, tras el final de la Vuelta, La 1 estrenará sus nuevas tardes con 'Directo al grano' como la gran apuesta de la temporada.