Bahar sufre el mayor golpe directo de su hijo y desaparece en 'Renacer'

Bahar afrontó una de las jornadas más duras de su vida en el último episodio de 'Renacer'. La tensión comenzó en el hospital, donde se enteró de que su propio hijo, Uras, había interpuesto una denuncia contra ella. La revelación, hecha en público, fue un golpe insoportable para su orgullo.

Uras intentó alcanzarla para dar explicaciones, pero Bahar no quiso escuchar y se marchó sin volver la vista atrás en 'Renacer'. Se ha subido al coche temblando, intentando calmarse, pero entonces han empezado a resonar en su cabeza las palabras de Leyla en su carta póstuma. "A veces, para poder encontrarte, primero tienes que perderte", le decía.

Bahar ha sentido que esas palabras hablaban de ella, como si Leyla pudiera entender lo que está viviendo en 'Renacer'. "Supongo que todo el mundo se pierde en algún momento de su vida. Contigo me he dado cuenta de que yo siempre he estado perdida, toda mi vida", añadía.

Con el corazón agitado, Bahar condujo durante kilómetros sin un rumbo claro. La ansiedad y el temblor en sus manos no cesaban, y su trayecto se interrumpió bruscamente cuando su coche quedó averiado en un paraje solitario. Para empeorar la situación, su teléfono se apagó, dejándola sin posibilidad de comunicarse.

En su búsqueda de ayuda, se cruzó con un pastor que le indicó el camino hacia una modesta pensión. La dueña, al recibirla, le enseñó una habitación cuidada hasta el mínimo detalle: luces cálidas, jacuzzi, cafetera, una manta extra... todo dispuesto con esmero para su bienestar. Sin embargo, Bahar, exhausta y superada por los acontecimientos, rechazó con insistencia cualquier ofrecimiento en 'Renacer'. No quería comer; solo necesitaba un poco de silencio.

La calidez y ternura de la anfitriona terminaron por derribar sus defensas. Incapaz de contenerse, Bahar se acercó, la abrazó con fuerza y rompió a llorar en sus brazos. Fue entonces cuando, por primera vez en toda la jornada, sintió que había encontrado un refugio en el que, aunque fuera por unos instantes, pudo dejar de pelear en 'Renacer'.