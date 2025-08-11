Preocupación en 'El diario de verano' tras la caída en directo de una invitada

En la emisión del lunes 11 de agosto de 'El diario de verano', lo que prometía ser un emotivo reencuentro terminó como uno de los momentos más comentados de la tarde. Cristina Lasvignes, que sustituye a Jorge Javier Vázquez, tuvo que dejar a un lado el guion para asistir de urgencia a una de las invitadas. Se trata de Mari, madre de la protagonista de la segunda historia del día.

La tarde había arrancado con la promesa de un testimonio intenso. Una joven, antigua participante de 'Hermano Mayor' de Cuatro, se había puesto en contacto con 'El diario de verano' para compartir con la audiencia su pasado lleno de conflictos familiares. El momento central llegaría con la entrada de su madre, quien desconocía que su hija Sheila le tenía preparado un mensaje de perdón y gratitud.

Mari atravesaba una de las puertas del plató cuando, de forma repentina, tropezó y terminó de rodillas en el suelo. "¿Estás bien? ¿Estás bien, Mari?", preguntó inmediatamente Cristina Lasvignes, acercándose a ayudarla. Con evidente incomodidad, la mujer respondió: "Yo sabía que me iba a caer".

| Mediaset

La presentadora de 'El diario de verano' insistió en darle apoyo mientras la ayudaba a levantarse: "¡Agárrate, por favor! ¡Agárrate!". Una vez sentada, Mari, todavía algo avergonzada por lo ocurrido en directo, comentó: "¡Madre mía, lo siento!".

Lejos de darle importancia al incidente, Cristina Lasvignes replicó con firmeza y cariño: "¿Has dicho ‘lo siento’? ¡Por Dios, todo lo contrario! Aquí lo importante es que tú estés bien. No quiero que entres ya sufriendo, porque, además, no es la intención de esta tarde".

Tras recuperar la calma, 'El diario de verano' retomó su curso para que Mari pudiera escuchar. Ya desde el sillón, las esperadas palabras de su hija, que culminaron con una disculpa pública por los errores del pasado.

En audiencias, sin Jorge Javier Vázquez, 'El diario de verano' no ha conseguido destacar excesivamente en audiencias. El programa de Cristina Lasvignes se mueve alrededor del 9% de cuota de pantalla, aunque tiene asegurada su continuidad en septiembre.