La intervención de María Castro que da un giro de 180º a una relación en 'La Promesa'

Ángela sigue enfadada con Curro, pero la intervención de Pía, personaje de María Castro, será clave. Este martes 12 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Manuel se enfrentó a Alonso tras el conflicto con Leocadia, defendiendo su postura. Catalina, envalentonada por el agradecimiento de sus trabajadores, insistió en su ideal de justicia social, desatando más tensiones con Adriano, Jacobo y Martina. Curro lidió con la decepción de Ángela, que lo acusó de traicionarla al llamar al coronel Fuentes. El militar sembró inquietud con su presencia, especialmente en Lorenzo, que temió que tras la presencia del oficial hubiera algo más.

Vera, por su parte, mostró señales claras de estar emocionalmente desbordada. Toño y Enora consolidaron su relación a espaldas del caos que los rodeaba. El regreso de Samuel como sacerdote dejó a María Fernández herida y provocó un choque frontal entre Petra y Cristóbal, quien no aceptó la estancia del párroco en 'La Promesa'.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Cristóbal sigue sin estar de acuerdo en que Samuel permanezca en palacio y Petra es la única que se opone frontalmente a él. El uniforme del coronel Fuertes pone nervioso a muchos en 'La Promesa', pero a ninguno como a Lorenzo, que se verá con el agua al cuello. Manuel se juega su empresa cuando le hace una propuesta a Leocadia que no será del agrado de la señora.

Ángela sigue enfadada con Curro y solo la intervención de Pía, personaje de María Castro, podría lograr que ella lo perdone. Quien no tiene perdón para Ricardo y Pía es Santos. Por eso, Ricardo se ve en la obligación de trazar un plan para anular su matrimonio con Ana.