Antena 3 anuncia el regreso de 'Y ahora Sonsoles' con un impactante mensaje en directo

'Y ahora Sonsoles' volverá el próximo mes de septiembre con su cuarta temporada. Pero antes ha querido regalar a sus espectadores una pieza musical muy especial al ritmo "Grease" y su icónica escena "Summer Nights". Y lo hace tras cerrar una temporada histórica en las tardes de Antena 3, donde ha sido líder absoluto por tercer curso consecutivo.

El programa ha querido sorprender este verano a su audiencia con gran producción musical como antesala al estreno del nuevo curso. Convertida ya en una esperada tradición para celebrar su regreso, en esta ocasión, Sonsoles Ónega se pone en la piel de Sandy (Olivia Newton-John), acompañada de Roberto Brasero en el papel del inconfundible Danny Zuko (John Travolta). La presentadora y el colaborador cantan y bailan al ritmo de la mítica canción, que ha puesto banda sonora a tantos veranos desde hace casi 50 años.

Entre los rostros que participan junto a Sonsoles Ónega y Roberto Brasero en esta pieza se encuentran colaboradores habituales de 'Y ahora Sonsoles'. Se han querido sumar al vibrante rodaje previo al estreno de la nueva temporada. Harán aparición estelar: Ana Obregón, María del Monte, Carlos Quílez, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra y Nacho Gay.

| Atresmedia

Una pieza ideada y comandada por el equipo de Promociones de Atresmedia que se ha rodado en la Escuela Superior de Agrónomos (Ciudad Universitaria de Madrid), que ha contado con un equipo de 115 personas entre técnicos, elenco y figuración. La grabación se desarrolló en una jornada de 12 horas, precedida de tres jornadas de ensayo de Sonsoles Ónega, otras tres con Roberto Brasero, y un ensayo conjunto con participantes y colaboradores, antes de la grabación final. 20 bailarines y 20 figurantes completan este gran y televisivo número musical.

El coreógrafo Aarón Mata, que ya trabajó en las anteriores temporadas con el equipo del programa, ha vuelto a liderar la dirección artística del proyecto junto al mismo equipo técnico y creativo de anteriores promociones musicales. Esto ha permitido mantener la coherencia visual y el nivel de producción que caracteriza al programa.

Cabe destacar que, con una media del 10,5% y más de 800.000 espectadores diarios, el magacín se confirma como el más visto de su género. 'Y ahora Sonsoles' ha logrado una temporada sobresaliente con 3.630.000 espectadores únicos a lo largo del curso televisivo. Su tirón es especialmente notable entre el público femenino, donde alcanza un destacado 12,8% de cuota.