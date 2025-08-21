Primeras palabras de Frank Blanco sobre cómo se enteró de la cancelación de 'Tardear'

'Tardear' ya afronta sus últimas semanas en la sobremesa y tarde de Telecinco. El programa conducido por Frank Blanco y Verónica Dulanto desaparecerá de la parrilla en septiembre para dar paso a un nuevo que liderará Joaquín Prat. Una noticia inesperada, teniendo en cuenta que inicialmente estaba previsto que 'Tardear' siguiese en parrilla hasta al menos final de año.

Sin embargo, la decisión no pilló totalmente desprevenido a Frank Blanco. El presentador recuerda el momento exacto en que recibió la confirmación de la cancelación, hace tan solo unas semanas. "Me enteré oficialmente estando en Tarifa, con un viento de levante que te despeinaba", relató en declaraciones a Diez Minutos.

Los datos de audiencia explican en gran parte la medida, ya que, desde mediados de 2024, el magacín no lograba consolidarse, pese a un ligero repunte en el último año. El propio Frank Blanco reconoce que ya intuía el desenlace: "Lo esperaba a medias. Aunque el programa ha mejorado su franja en un punto en el último año y medio era consciente de que la cadena necesitaba un poco más para mantenerlo en parrilla. Lo habíamos hablado".

| Mediaset

No obstante, Frank Blanco se muestra satisfecha del trabajo en 'Tardear': "Es que hay tardes que se complican un poco. A veces estoy rodeado de una decena de personas y todas son muy buenas y quieren hacer su trabajo, pero deberían saber que no pueden hablar todas a la vez".

De este modo, la trayectoria de 'Tardear' ha sido breve pero intensa. Nació en septiembre de 2023 para cubrir el hueco dejado por 'Sálvame' y, tras la marcha de Ana Rosa Quintana en 2025, quedó en manos de Frank Blanco y Verónica Dulanto. Sin embargo, los bajos registros han precipitado su final, apenas dos años después de su estreno.

Sobre su futuro, Frank Blanco prefiere mantener la calma, aunque lanza un mensaje a los espectadores. "Confío en que más pronto que tarde me veáis en pantalla, aunque al final eso no depende de mí", ha expresado. Recordamos que el presentador lleva varios años ligado a Mediaset, principalmente como sustituto, primero de 'Fiesta' y luego de 'Tardear' todos los viernes en la etapa de Ana Rosa Quintana.