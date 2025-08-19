Se revelan más detalles en 'Tardear' de la infidelidad de Sofía Suescun con Juan Faro

Sofía Suescun sigue en el centro de la polémica tras su supuesta infidelidad a Kiko Jiménez con Juan Faro. La primera reacción del influencer llegó en 'Fiesta', donde no quiso dar demasiadas explicaciones y optó por esquivar el foco. Más llamativo ha sido el silencio de Kiko Jiménez, que ha desaparecido del mapa mediático y ni él ni Sofía Suescun han ofrecido ninguna declaración.

En medio de este huracán, la revista Lecturas ha publicado esta semana información clave sobre cómo se gestó la relación entre los jóvenes. Luis Pliego, director de la revista, aportó detalles inéditos en 'Tardear': "Tanto Sofía como Kiko seguían a Juan Faro desde antes de que él entrara en prisión. En ese momento, él no los sigue y cuando sale de prisión los empieza a seguir. Con Kiko no pasa nada y la cosa no va a más, pero Sofía le empieza a escribir de forma muy insistente a Juan".

Según el periodista, el primer encuentro entre ambos se produjo en mayo en la casa de Juan Faro, precisamente mientras Kiko Jiménez trabajaba en 'Fiesta'. "Es importante porque dejaban la tele puesta, porque uno puede sentirse mal y tener una indisposición y presentarse antes en casa", revelaba.

| Instagram, @kikookiko

La situación, sin embargo, terminó estallando cuando Sofía Suescun le confesó todo a Kiko Jiménez al enterarse de que la historia podía hacerse pública. "Me consta que ellos tienen una gran bronca, él se siente terriblemente traicionado porque además mientras él está trabajando ella está trabajando en otro sitio. Kiko no se olía nada porque siempre sucedía mientras él estaba trabajando", explicaba Luis Pliego en 'Tardear'.

La tensión llegó a tal punto que Sofía Suescun llegó a plantearse romper su relación con Kiko Jiménez. Pero el desenlace no fue el esperado. "A mí lo que me consta es que Sofía quería algo más y fue Juan el que le frenó. Le dijo que él es un alma libre y que solo le podía dar lo que tenían", añadía el director de la revista en directo.