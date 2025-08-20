Pedro Piqueras vuelve por sorpresa a la televisión y ficha por este programa de TVE

Pedro Piqueras regresa a RTVE tras casi dos décadas de su salida. El veterano periodista, que dejó Informativos Telecinco en diciembre de 2023 para jubilarse, se incorpora ahora de forma estable a 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz.

La decisión llega después de una aparición puntual hace unas semanas, cuando Pedro Piqueras entró en directo para analizar los sucesos de Torre Pacheco. Aquella intervención no pasó desapercibida: tanto el público como la dirección de 'Mañaneros' destacaron su capacidad para transmitir actualidad con rigor y cercanía.

El propio Javier Ruiz, durante esa conexión, lanzó una broma que sonaba casi a premonición. "Pedro Piqueras, ya sabes que en esta tradición de verano de darle oportunidades a jóvenes becarios, hemos recurrido a ti", le dijo en directo. La respuesta del periodista, entre risas, dejaba claro que la posibilidad de colaborar no le resultaba ajena: "Me estaba aburriendo un poquito, me viene muy bien, la verdad".

| RTVE

No era la primera vez que Pedro Piqueras retomaba el contacto con RTVE. Tras su salida de Telecinco, ya había colaborado en 'No es un día cualquiera' de RNE, lo que reforzaba la idea de que su retirada de la televisión sería más bien relativa.

En su última conexión, Javier Ruiz añadió otra broma dirigida al presentador: "Yo no sé si tú echas de manos la cámara, pero la cámara te echa de menos a ti. Te vamos a pasar lista. Hoy estamos en la audición de los jóvenes becarios". Piqueras cerró la conversación con una reflexión nostálgica: "Ha sido un placer siempre trabajar en televisión y conocer a gente como tú".

Ahora, lo que empezó como un gesto puntual se ha consolidado en un fichaje oficial. RTVE lo recupera como colaborador de 'Mañaneros' casi veinte años después de sus últimos proyectos en la casa. Recordamos que fue director de RNE en 2004 y responsable del programa 'Enfoque' en La 2 hasta 2006, antes de fichar por Telecinco.

En audiencias, durante el mes de julio, 'Mañaneros 360' lideró su franja y promedió, de lunes a viernes, un 13,1% y 396.000, su mejor dato desde su estreno. No se conseguía una cuota tan alta en esta banda desde enero de 2012. Además, mejoró sus registros con respecto al mes anterior en 0,5 puntos, en 1,2 respecto al dato de la temporada, y en 4,1 respecto a la temporada anterior.