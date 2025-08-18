TVE ficha por sorpresa a Cristina Villanueva como rostro estrella de La2Cat
Cristina Villanueva será la presentadora del nuevo matinal de La2Cat tras abandonar laSexta.
Cristina Villanueva ya tiene un nuevo proyecto tras su inesperada salida de laSexta. Tras casi dos décadas ligada al canal de Atresmedia, la periodista pactó su marcha del grupo el pasado mes de junio. Ahora, ha salido a la luz el futuro de Cristina Villanueva, que ficha por sorpresa por RTVE como rostro estrella del nuevo canal en catalán.
Según ha publicado en exclusiva Informalia, Cristina Villanueva presentará 'El segon cafè', el nuevo matinal de La2Cat. El canal en catalán, que arrancará sus emisiones a partir del 11 de septiembre, contará con un segundo programa matutino que acompañará al 'Café d'idees' de Gemma Nierga. Pese a que inicialmente se rumoreó a Oriol Nolis como uno de los favoritos, finalmente será Cristina Villanueva la presentadora de este nuevo espacio.
El formato, cuyo nombre provisional es 'El segon cafè', acogerá contenidos de actualidad social, aunque incluirá debates, sucesos y otras secciones habituales de los magazines. Pese a que aún no se ha concretado, todo apunta a que arrancará sus emisiones a las 11h y se alargará hasta alrededor de las 13h. Con este formato, Cristina Villanueva volverá a su casa, RTVE, pero también a los estudios de Sant Cugat, donde inició su trayectoria profesional.
Este proyecto luchará directamente contra 'Tot es Mou' en TV3. A nivel nacional, la competencia será 'El programa de Ana Rosa', 'Espejo Público', 'Mañaneros', 'Al rojo vivo' y 'En boca de todos'.
Además, según el medio citado, Cristina Villanueva también presentará un prime time a nivel nacional a partir de enero de 2026. "Estamos trabajando en un proyecto nacional de actualidad en prime time. Será un programa semanal, con formato documental y de reportajes", aseguran.
De este modo, con el fichaje de Cristina Villanueva, La2Cat empieza a coger forma ante su inminente lanzamiento en menos de un mes. Por el momento no se ha oficializado ninguna novedad, tan solo que se mantendrán 'Café d'idees' con Gema Nierga y 'L'altaveu' con Danae Boronat. Sin embargo, se han filtrado multitud de proyectos, como un nuevo concurso diario presentado por Peter Vives o la apuesta por una tertulia deportiva. También se rumorean fichajes de altura como Jordi Basté con un formato de entrevistas o las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, con programa propio.
