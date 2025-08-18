laSexta calienta el regreso de 'Salvados' con la primera promo con Gonzo

Gonzo se prepara para su regreso a las pantallas de laSexta. La cadena ha confirmado que 'Salvados' estrenará "muy pronto" su temporada 22, manteniendo la apuesta por un formato de entrevistas y reportajes con mirada crítica sobre la actualidad social y política. Como es habitual, 'Salvados' ocupará la noche de los domingos durante el otoño.

El avance promocional no ha pasado desapercibido. En él, Gonzo, vestido con ropa de verano, reconoce con ironía que vuelve al trabajo "muy a su pesar". El periodista juega a una ruleta si debe volver a trabajar o no y la respuesta es afirmativa: "Esto debe ser un error", responde.

Recordamos que la etapa anterior de 'Salvados' se emitió entre septiembre y diciembre de 2024. Cerró el año con dos entregas especiales dedicadas a la catastrófica DANA de Valencia, un fenómeno que marcó la agenda informativa y al que Salvados dedicó una cobertura en profundidad.

En audiencias, 'Salvados' medió un correcto 6,2% de cuota y 784.000 espectadores en sus 12 entregas de su última temporada. Subió una décima, aunque perdió 64.000 seguidores respecto a la anterior. Su entrega más vista fue la dedicada a las redes sociales en los jóvenes con un 8,3% de share, superando el millón de espectadores.

De este modo, 'Salvados' es la segunda apuesta en promoción de laSexta para los meses de otoño. El canal también ha anunciado el estreno de 'Tesoro o Cacharro', un nuevo concurso con Iñaki López. Como es habitual, seguirá 'laSexta Columna' y 'Equipo de Investigación' los viernes y 'laSexta Xplica' los sábados.

¿Qué es 'Tesoro o Cacharro'?

| Atresmedia

'Tesoro o Cacharro' es un concurso de éxito internacional donde una pareja elige el objeto más valioso de 12 presentados para ganar su precio en metálico. "¿Es el zapato con el que Penélope recogió su Oscar de 2009 o un zapato que te encuentras al fondo del altillo en casa de tus tíos? Si lo sabes, ganas", dice la promo lanzada por laSexta. El formato cuenta con versiones en Italia, Alemania, Dinamarca u Holanda y también ha sido adaptado en nuestro país en varias cadenas autonómicas como Aragón TV, À Punt y TVG.