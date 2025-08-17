Amenazan con un bate a un reportero de 'Fiesta' durante una conexión por los incendios

El despliegue informativo de 'Fiesta' para cubrir los incendios que se multiplican por distintos puntos de España ha estado marcado por momentos de gran tensión. Lo que debía ser una conexión en directo para mostrar la magnitud del fuego terminó convirtiéndose en una huida precipitada del equipo desplazado al lugar.

El periodista Martín de la Torre se encontraba informando desde un municipio de Cáceres, una de las provincias más castigadas por los últimos focos. Mientras enseñaba a cámara en 'Fiesta' un campo arrasado por las llamas, un vecino irrumpió de forma brusca en la retransmisión con gritos de advertencia. "¡Fuera! Se ha reactivado el incendio ahí abajo", dijo.

Sin embargo, el tono del ciudadano fue mucho más allá de la alerta inicial. "Estamos teniendo problemas porque hay un vecino", alcanzó a explicar el reportero, mientras el hombre, visiblemente alterado, se aproximaba portando un bate. Entre exclamaciones, el vecino insistía: "Aquí no podéis estar ¡Sois un peligro! ¡Fuera!", forzando al equipo de 'Fiesta' a abandonar la zona.

| Mediaset

En medio de la confusión, Martín de la Torre trató de describir lo que estaba sucediendo: "Es un vecino de la zona con el que hemos hablado y está bastante dolido. No le gusta nuestra presencia aquí. Queríamos mostraros un campo que está calcinado, pero el vecino nos está echando. Lleva un bate en la mano, por lo que vamos a irnos de la zona para no dar más problemas".

Desde plató de 'Fiesta', Álex Blanquer no ocultó su asombro al presenciar la escena: "Pero si solo estamos contando lo que está pasando", expresó, incrédula. Aun así, también quiso mostrar empatía con la reacción del vecino y pidió a su compañero que priorizara la seguridad: "Los ambientes están muy agitados en esas zonas. Son vecinos a los que los incendios le han afectado directamente".

No se trata de la última polémica que ha generado 'Fiesta' con los incendios en sus últimas emisiones. El viernes, una reportera tuvo que ser desalojada por la guardia civil en medio de uno de ellos en Galicia.