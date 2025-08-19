'Supervivientes All Stars' confirma a Iván González tras los rumores con Gloria Camila

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' sigue sumando nombres y Telecinco no quiere bajar el ritmo. Tras la confirmación de Jessica Bueno hace un mes y el anuncio de Gloria Camila este lunes, el reality incorpora ahora a un rostro. Se trata de un nombre bastante conocido para los seguidores de 'Supervivientes': Iván González.

El que fuese tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' regresa a la isla después de su paso en el año 2017, donde precisamente coincidió con Gloria Camila. En aquella etapa surgieron rumores sobre una supuesta relación entre ambos que todavía hoy dan que hablar.

Marta López lo recordó durante la tertulia de 'Tardear': "Se comentó que tuvo algo contigo". La respuesta de Gloria Camila fue tajante: "A mí me parece genial que vaya quién quiera ir. De hecho él estuvo en mi edición en 2017 y la cosa es que él dio a entender que pasó una noche conmigo y yo entré en un programa a decir que era mentira".

| Mediaset

Con este regreso, Iván González amplía su historial televisivo, en el que ya figuran títulos como 'La casa fuerte' o su paso por 'Supervivientes'. En su vídeo de presentación, lanzó un mensaje directo a los espectadores: "Soy uno más de los que dijeron 'nunca más volveré' y soy nuevo concursante". Poco después remató: "Allí me voy".

"Sé que voy a contar con vuestro apoyo, porque me lo demostráis cada día. Por favor, cuando esté nominado, cuando esté llorando, diciendo que me quiero ir... realmente, me conocéis, no me quiero ir, lo que necesito es vuestro apoyo y que me demostréis ese cariño, que me dé ese subidón", ha añadido Iván González.

Más allá de las confirmadas, recordamos que el equipo femenino de 'Supervivientes All Stars' reunirá a Sonia Monroy de 2011, Elena Rodríguez (madre de Adara Molinero) y Fani Carbajo ('La Isla de las Tentaciones') de 2020, y la exconcursante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. En el grupo masculino estarán también Tony Spina de 2014, el exconcursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015, el subcampeón de 'Supervivientes' 2024 y tentador Rubén Torres, el periodista Kike Calleja, Alejandro Albalá y el chef Carlos Alba ('MasterChef'), ambos de 2021.