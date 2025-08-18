'Supervivientes All Stars' suelta el bombazo con Gloria Camila como segunda confirmada

'Supervivientes All Stars' ya tiene a la segunda confirmada de su segunda edición en Telecinco. El reality será la gran apuesta de la cadena para los primeros meses de otoño, con su estreno previsto para el 4 de septiembre. Tras confirmar a Jessica Bueno, la segunda concursante oficial se ha revelado de la mano de 'Tardear'.

De este modo, sin muchas sorpresas, Gloria Camila ha sido la segunda concursante confirmada de 'Supervivientes All Stars'. Volverá a Honduras ocho años después de su primera participación, en 2017, donde lo hizo junto a Kiko Jiménez en una temporada que ganó José Luis Losa. Gloria Camila, que fue la sexta expulsada de la temporada, coincidió con Alba Carrillo, Laura Matamoros, Bigote Arrocet o Leticia Sabater.

Cabe destacar que, en septiembre de 2022, también fue concursante de 'Pesadilla en el Paraíso', donde fue la séptima expulsada. Actualmente, además, es colaboradora de 'Fiesta' y 'Tardear', donde se incorporó hace tan solo unos meses. A lo largo de estos años también ha participado en 'Ven a cenar conmigo' como concursante y también en 'Espejo Público', 'Ya son las ocho' o 'Ya es verano' de colaboradora.

| Telecinco, Fiesta

Recordamos que el equipo femenino de 'Supervivientes All Stars' reunirá también a Sonia Monroy de 2011, Elena Rodríguez (madre de Adara Molinero) y Fani Carbajo ('La Isla de las Tentaciones') de 2020, y la exconcursante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. En el grupo masculino estarán Tony Spina de 2014, los exconcursantes de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015 e Iván González de 2017, el subcampeón de 'Supervivientes' 2024 y tentador Rubén Torres, el periodista Kike Calleja, Alejandro Albalá y el chef Carlos Alba ('MasterChef'), ambos de 2021.

En lo que respecta al equipo, la fórmula se mantiene, con Jorge Javier Vázquez al frente de las galas de los jueves. Por su parte, Sandra Barneda pilotará los debates de 'Conexión Honduras' los domingos y Laura Madrueño seguirá como enlace desde la isla, disipando los rumores que apuntaban a su posible relevo. Por lo que respecta a 'Tierra de Nadie', todo apunta a que Jorge Javier Vázquez volverá a ser su presentador.