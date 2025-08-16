La importante noticia sobre 'Supervivientes All Stars' que ha anunciado Telecinco

El regreso de 'Supervivientes All Stars' ya tiene fecha marcada en rojo en el calendario: el jueves 4 de septiembre. Con este estreno, Telecinco pretende arrancar el curso con fuerza después de un verano flojo en audiencias y con la necesidad de recuperar terreno. Sin embargo, aún quedan por confirmar a prácticamente todos los concursantes.

Tras la primera confirmación oficial de Jessica Bueno en 'De Viernes', Telecinco ha anunciado que el próximo lunes desvelará un nuevo nombre. Será en 'Tardear', programa vespertino que encara su recta final antes de ceder el testigo a Joaquín Prat y su nuevo magacín en septiembre.

Las quinielas señalan directamente a Gloria Camila como la gran sorpresa, que regresaría a 'Supervivientes' ocho años después. El hecho de que sea una de las colaboradoras estrella de 'Tardear' refuerza la hipótesis de que su confirmación oficial se produzca precisamente en este espacio, el 18 de agosto.

| Telecinco, Fiesta

Recordamos que el equipo femenino de 'Supervivientes All Stars' reunirá también a Sonia Monroy de 2011, Elena Rodríguez (madre de Adara Molinero) y Fani Carbajo ('La Isla de las Tentaciones') de 2020, y la exconcursante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. En el grupo masculino estarán Tony Spina de 2014, los exconcursantes de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015 e Iván González de 2017, el subcampeón de 'Supervivientes' 2024 y tentador Rubén Torres, el periodista Kike Calleja, Alejandro Albalá y el chef Carlos Alba ('MasterChef'), ambos de 2021.

En lo que respecta al equipo, la fórmula se mantiene, con Jorge Javier Vázquez al frente de las galas de los jueves. Por su parte, Sandra Barneda pilotará los debates de 'Conexión Honduras' los domingos y Laura Madrueño seguirá como enlace desde la isla, disipando los rumores que apuntaban a su posible relevo. Por lo que respecta a 'Tierra de Nadie', todo apunta a que Jorge Javier Vázquez volverá a ser su presentador.

Recordamos que la primera edición de 'Supervivientes All Stars' lideró en todas sus galas con un estupendo 18,8% de share y 1.320.000 espectadores de media. La noche del martes, 'Tierra de Nadie' también consiguió grandes datos con un 17% y más de 1,2M. Además, los domingos mantuvo la estupenda tendencia con un 16% y casi 1,2M de espectadores.