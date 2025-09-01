Telecinco anuncia las novedades de 'Supervivientes All Stars', con cambios históricos

Telecinco ha presentado la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', que se estrena este mismo jueves 4 de septiembre. En el marco del FesTVal de Vitoria, Mediaset ha adelantado las novedades del regreso del reality. Una vuelta con Jorge Javier Vázquez al frente de las galas de los jueves y los martes y Sandra Barneda los domingos.

"'Supervivientes' es un super formato, un super programa. La primera edición 'All Stars' arrancó como una continuidad del normal, pero esta edición va en solitario, con su propio espacio y autonomía", explicaba Alberto Carullo, director general de Mediaset.

Además, destacaba la dificultad del reality: "Es posible gracias al gran esfuerzo que supone, no solamente por quien participa, por los concursantes que se enfrentan a la experiencia. También por la productora que hay detrás. Es un trabajo imponente y Cuarzo lo saca adelante", revelaba.

"No hay ningún programa más grande en la televisión que hacer 'Supervivientes'. Es un orgullo estar detrás de esta superproducción que nos da grandes alegrías. Nos estamos esforzando en tener muchas novedades y en sorprender al espectador", añadía Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo TV.

| Mediaset

De hecho, el directivo de la productora revelaba que entre las novedades habrá el altar de poseidón, que se incorpora en el oráculo, y el triángulo de fuego. Además, en el estreno habrá dos juegos, uno que será uno de los más grandes de la historia de 'Supervivientes', pero también la noria infernal. Será la primera vez que este juego se realice en el estreno.

"Nos enfrentamos a lo desconocido porque vamos a hacer 'Supervivientes' en una época en la que no lo hemos hecho nunca. Climatológicamente es dura porque es época de huracanes. Esto hará que la experiencia sea aún más dura para los concursantes, que ya lo han vivido, pero se enfrentarán a algo aún más complicado", añadía Juan Ramón Gonzalo.

De este modo, Sandra Barneda se pondrá al frente de las galas de los domingos: "Mi experiencia va a ser menos sufridora que los concursantes y el equipo de Honduras. 'Supervivientes' necesitaba un 'All Stars' porque es el reality que nos pone la piel más de punta continuamente. Sobreviven de verdad, vemos en las galas que no pueden más, ni mentalmente ni físicamente, pero se ponen de pie y siguen. Me emociona hacer este programa, me divierte, río, lloro...".

Recordamos que el casting está formado por Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Sonia Monroy, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero, Noel Bayarri y Tony Spina. Además, se ha confirmado en el FesTVal de Vitoria a Adara Molinero como la última concursante.