Telecinco anuncia el regreso de Montoya tras meses desaparecido tras 'Supervivientes'

El misterio en torno a Montoya llega a su fin. Tras más de dos meses alejado de las cámaras y después de la final de 'Supervivientes', el sevillano ha cerrado su esperado regreso a Telecinco. La cita será este jueves 4 de septiembre en la gala inaugural de 'Supervivientes All Stars', presentada por Jorge Javier Vázquez.

La noticia se conoció en 'Tardear', cuando Frank Blanco y Verónica Dulanto sorprendieron a la audiencia. "A todo esto, mañana en la gala de 'Supervivientes All Stars' reaparece en el plató después de dos meses de silencio el hombre que más titulares ha acaparado durante los últimos meses", revelaban.

Además, el propio reality promociona su reaparición con un mensaje contundente: "Dos meses sin verle, dos meses sin alegría. Vuelve Montoya". Una declaración que ha disparado las reacciones en plató y en redes. Leticia Requejo, entre risas, dejaba clara su postura: "Que reaparezca y verle como está, solo por verle fan de Montoya".

| Europa Press

Cabe destacar que un encuentro de Montoya con la dirección de Cuarzo Producciones hace apenas unos días ya anticipaba un acuerdo. Y aunque se especuló con una vuelta en 'De Viernes', la productora que lo descubrió en 'La isla de las tentaciones' ha preferido blindar su regreso en uno de sus formatos estrella.

Los colaboradores de 'Tardear' no descartan que esta aparición sea el preludio de algo mayor. Verónica Dulanto lo dejó en el aire: "De momento sabemos que reaparece en plató, luego los planes que tengan para Montoya habrá que verlos". Una reflexión que compartió Pipi Estrada, convencido de que la aventura del andaluz en Telecinco podría ir más allá de un simple reencuentro este jueves.

El debate se animó cuando Marta López se refirió a un posible reencuentro entre Montoya y Anita: "Espero que no se ponga exquisito y pueda compartir plató en algún momento con Anita, que también fue una superviviente". Sin embargo, Leticia Requejo frenó rápido la idea: "Habría que preguntarle a ella si quiere". Marta López no se quedó callada y cerró el intercambio con contundencia: "Pues me da igual quién sea, todos estamos trabajando y sería ridículo que no puedan coincidir".