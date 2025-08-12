Se filtra la fecha de estreno de 'Supervivientes All Stars', antes de lo esperado

Telecinco encara el final del verano con la mirada puesta en uno de sus formatos más esperados. Tras varios meses en los que el prime time se ha movido por debajo de los dos dígitos desde que concluyó 'Supervivientes', la cadena ha decidido no esperar mucho para el lanzamiento de su versión especial. Y es que 'Supervivientes All Stars' será uno de los primeros estrenos de septiembre.

Según avanza Poco Pasa TV, la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' se estrenará el jueves 4 de septiembre. Mediaset busca así reforzar su parrilla otoñal, donde el reality compartirá protagonismo con Bailando con las estrellas. La cadena, además, también anuncia la serie 'La Agencia' como su principal apuesta de ficción.

En lo que respecta al equipo, la fórmula se mantiene, con Jorge Javier Vázquez al frente de las galas de los jueves. Por su parte, Sandra Barneda pilotará los debates de 'Conexión Honduras' los domingos y Laura Madrueño seguirá como enlace desde la isla, disipando los rumores que apuntaban a su posible relevo. Por lo que respecta a 'Tierra de Nadie', todo apunta a que Jorge Javier Vázquez volverá a ser su presentador.

En cuanto a los concursantes, de momento la única participación confirmada oficialmente es la de Jessica Bueno, anunciada en la última entrega de 'De Viernes'. No obstante, las filtraciones ya dibujan el que será uno de los castings más potentes de los últimos años.

El equipo femenino reunirá a Gloria Camila de 2017, Sonia Monroy de 2011, Elena Rodríguez (madre de Adara Molinero) y Fani Carbajo ('La Isla de las Tentaciones') de 2020, y la exconcursante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. En el grupo masculino estarán Tony Spina de 2014, los exconcursantes de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015 e Iván González de 2017, el subcampeón de 'Supervivientes' 2024 y tentadorRubén Torres, el periodista Kike Calleja, Alejandro Albalá y el chef Carlos Alba ('MasterChef'), ambos de 2021.

Cabe destacar que el estreno se producirá en el marco del FesTVal de Vitoria, donde Mediaset presentará sus grandes novedades para el nuevo curso televisivo. Allí, los presentadores compartirán protagonismo con un grupo de exconcursantes del formato, que analizarán junto a ellos las claves de esta nueva edición.