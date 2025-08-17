Audiències: 'Fiesta' no funciona i cau a la tercera opció amb Terelu Campos
'Atrapa un Milió' aconsegueix liderar en audiències el prime time contra el cinema
'Atrapa un Milió' recupera el lideratge en audiències de la nit de dissabte amb un 10,2%de quota des d'Antena 3, sent l'única oferta que supera els dos dígits.
'Fiesta' es conforma amb la tercera opció de la seva franja amb un fluix 8% de quota i 584.000 fidels, tot i ser el més vist del dia a Telecinco. El lideratge és per a La 1 amb 'Sessió de Tarda', que destaca amb un 12,5% i 10,9% de quota aquest dissabte. La pel·lícula "El Hobbit: La desolació de Smaug" és el més vist de Cuatro en el dia amb 573.000 seguidors i un 7,3% de share.
'Viatge al centre de la tele' lidera en audiències durant la franja matinal de La 1, assolint un 10,8% de share. A més, Antena 3 Notícies 1 és el més vist del dia, duplicant la mitjana de la cadena, amb un gran 22,4% i 1.776.000 seguidors.
A nivell diari, Antena 3 i La 1 empaten en el lideratge en audiències dissabte 16 d'agost amb un 10,2%. Telecinco és tercera amb gran distància en obtenir un 7%. Cuatro amb un 6,1% guanya a laSexta, que es queda en un bon 5,5% aquest dissabte.
*En elaboració
Més notícies: